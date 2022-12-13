https://ria.ru/20221213/rosaviatsiya-1838229642.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 13.12.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:10

2022-12-13T09:10

2022-12-13T09:10

россия

анапа

белгород

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20221208/minekonomrazvitiya-1837067517.html

https://ria.ru/20221207/krym-1837021486.html

россия

анапа

белгород

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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)