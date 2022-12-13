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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 13.12.2022
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 13.12.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:10
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россия
анапа
белгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20221208/minekonomrazvitiya-1837067517.html
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россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
09:10 13.12.2022
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 21 декабря

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 21 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
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Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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РоссияАнапаБелгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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