https://ria.ru/20221213/putin-1838264687.html
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина - РИА Новости, 13.12.2022
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:11
2022-12-13T14:11
2022-12-13T14:19
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на церемонии открытия транспортных объектов в Москве в режиме видеоконференции_13 декабря
LIVE: Путин на церемонии открытия транспортных объектов в Москве в режиме видеоконференции_13 декабря
2022-12-13T14:11
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PT38M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов.
2022-12-13T14:11
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PT38M03S
14:11 13.12.2022 (обновлено: 14:19 13.12.2022)
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов.