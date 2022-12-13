Рейтинг@Mail.ru
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/putin-1838264687.html
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина - РИА Новости, 13.12.2022
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:11
2022-12-13T14:19
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838267040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ef53d592f049b2c9db1031d58ee26b0.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин на церемонии открытия транспортных объектов в Москве в режиме видеоконференции_13 декабря
LIVE: Путин на церемонии открытия транспортных объектов в Москве в режиме видеоконференции_13 декабря
2022-12-13T14:11
true
PT38M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838267040_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0637381572ee5f81f05151f23ec92350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов.
2022-12-13T14:11
true
PT38M03S
14:11 13.12.2022 (обновлено: 14:19 13.12.2022)
 

Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала