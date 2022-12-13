https://ria.ru/20221213/putin-1838264687.html

Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина

Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина - РИА Новости, 13.12.2022

Церемония открытия транспортных объектов с участием Владимира Путина

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:11

2022-12-13T14:11

2022-12-13T14:19

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия транспортных объектов.

россия

2022

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LIVE: Путин на церемонии открытия транспортных объектов в Москве в режиме видеоконференции_13 декабря

LIVE: Путин на церемонии открытия транспортных объектов в Москве в режиме видеоконференции_13 декабря

2022-12-13T14:11

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