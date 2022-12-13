Украинские войска выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПредставитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 14.05 и 14.46 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 11.50 украинские войска обстреляли Майорск, выпустив два снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.