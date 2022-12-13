https://ria.ru/20221213/obstrel-1838349985.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:05

2022-12-13T15:05

2022-12-13T15:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Майорску 11 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство добавило, что в 14.05 и 14.46 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 11.50 украинские войска обстреляли Майорск, выпустив два снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато