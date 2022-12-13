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Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России - РИА Новости, 13.12.2022
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Туризм
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Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России
Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России - РИА Новости, 13.12.2022
Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России
Краснодарский край занял первое место в списке регионов-лидеров по развитию устойчивого туризма в России по итогам 2022 года, заявил первый вице-президент ОСИГ... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:14
2022-12-13T16:05
туризм
новости - туризм
христофор константиниди
краснодарский край
национальное рейтинговое агентство
туризм
россия
исследование
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Краснодарский край занял первое место в списке регионов-лидеров по развитию устойчивого туризма в России по итогам 2022 года, заявил первый вице-президент ОСИГ Христофор Константиниди."Регион действительно продемонстрировал примеры лучших практик по переходу к устойчивому развитию туризма и гостеприимства. Это, безусловно, работа как бизнеса, так и органов власти", — сказал Константиниди на пресс-конференции.По его словам, на втором месте в списке оказался Санкт-Петербург, на третьем — Москва.Исследование подготовлено Национальным рейтинговым агентством и ESG-лабораторией МГУ при поддержке комитета Госдумы по туризму, Ростуризма, Русского географического общества и ОСИГ.Устойчивый туризм подразумевает ответственное путешествие, обеспечивающее учет его экономических, социальных и экологических последствий.
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новости - туризм, христофор константиниди, краснодарский край, национальное рейтинговое агентство, туризм, россия, исследование
Туризм, Новости - Туризм, Христофор Константиниди, Краснодарский край, Национальное рейтинговое агентство, Туризм, Россия, Исследование
14:14 13.12.2022 (обновлено: 16:05 13.12.2022)
 
Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России

ОСИГ: Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в 2022 году в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на "Кемпински Гранд Отель" и микрорайон Парус в Геленджике
Вид на Кемпински Гранд Отель и микрорайон Парус в Геленджике - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Краснодарский край занял первое место в списке регионов-лидеров по развитию устойчивого туризма в России по итогам 2022 года, заявил первый вице-президент ОСИГ Христофор Константиниди.
"Регион действительно продемонстрировал примеры лучших практик по переходу к устойчивому развитию туризма и гостеприимства. Это, безусловно, работа как бизнеса, так и органов власти", — сказал Константиниди на пресс-конференции.
По его словам, на втором месте в списке оказался Санкт-Петербург, на третьем — Москва.
Исследование подготовлено Национальным рейтинговым агентством и ESG-лабораторией МГУ при поддержке комитета Госдумы по туризму, Ростуризма, Русского географического общества и ОСИГ.
Устойчивый туризм подразумевает ответственное путешествие, обеспечивающее учет его экономических, социальных и экологических последствий.
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ТуризмНовости - ТуризмХристофор КонстантинидиКраснодарский крайНациональное рейтинговое агентствоТуризмРоссияИсследование
 
 
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