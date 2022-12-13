https://ria.ru/20221213/krasnodarskiykray-1838312852.html

Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России

Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России - РИА Новости, 13.12.2022

Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России

Краснодарский край занял первое место в списке регионов-лидеров по развитию устойчивого туризма в России по итогам 2022 года, заявил первый вице-президент ОСИГ... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:14

2022-12-13T14:14

2022-12-13T16:05

туризм

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христофор константиниди

краснодарский край

национальное рейтинговое агентство

туризм

россия

исследование

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Краснодарский край занял первое место в списке регионов-лидеров по развитию устойчивого туризма в России по итогам 2022 года, заявил первый вице-президент ОСИГ Христофор Константиниди."Регион действительно продемонстрировал примеры лучших практик по переходу к устойчивому развитию туризма и гостеприимства. Это, безусловно, работа как бизнеса, так и органов власти", — сказал Константиниди на пресс-конференции.По его словам, на втором месте в списке оказался Санкт-Петербург, на третьем — Москва.Исследование подготовлено Национальным рейтинговым агентством и ESG-лабораторией МГУ при поддержке комитета Госдумы по туризму, Ростуризма, Русского географического общества и ОСИГ.Устойчивый туризм подразумевает ответственное путешествие, обеспечивающее учет его экономических, социальных и экологических последствий.

https://ria.ru/20221206/krasnodarskiykray-1836572528.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, христофор константиниди, краснодарский край, национальное рейтинговое агентство, туризм, россия, исследование