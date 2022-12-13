https://ria.ru/20221213/krasnodarskiykray-1838312852.html
Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России
Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России - РИА Новости, 13.12.2022
Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России
Краснодарский край занял первое место в списке регионов-лидеров по развитию устойчивого туризма в России по итогам 2022 года, заявил первый вице-президент ОСИГ... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:14
2022-12-13T14:14
2022-12-13T16:05
туризм
новости - туризм
христофор константиниди
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туризм
россия
исследование
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Краснодарский край занял первое место в списке регионов-лидеров по развитию устойчивого туризма в России по итогам 2022 года, заявил первый вице-президент ОСИГ Христофор Константиниди."Регион действительно продемонстрировал примеры лучших практик по переходу к устойчивому развитию туризма и гостеприимства. Это, безусловно, работа как бизнеса, так и органов власти", — сказал Константиниди на пресс-конференции.По его словам, на втором месте в списке оказался Санкт-Петербург, на третьем — Москва.Исследование подготовлено Национальным рейтинговым агентством и ESG-лабораторией МГУ при поддержке комитета Госдумы по туризму, Ростуризма, Русского географического общества и ОСИГ.Устойчивый туризм подразумевает ответственное путешествие, обеспечивающее учет его экономических, социальных и экологических последствий.
https://ria.ru/20221206/krasnodarskiykray-1836572528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, христофор константиниди, краснодарский край, национальное рейтинговое агентство, туризм, россия, исследование
Туризм, Новости - Туризм, Христофор Константиниди, Краснодарский край, Национальное рейтинговое агентство, Туризм, Россия, Исследование
14:14 13.12.2022 (обновлено: 16:05 13.12.2022)
Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в России
ОСИГ: Краснодарский край стал лидером по развитию устойчивого туризма в 2022 году в России