https://ria.ru/20221213/kontrataka-1838341358.html
Российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении
Российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении - РИА Новости, 13.12.2022
Российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении
ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили три украинские контратаки, уничтожив более 30 военных и 7 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:48
2022-12-13T14:48
2022-12-13T15:09
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили три украинские контратаки, уничтожив более 30 военных и 7 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщили в Минобороны России.
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Конашенков об отражении контратак на Донецком направлении и уничтоженной технике ВСУ
Конашенков об отражении контратак на Донецком направлении и уничтоженной технике ВСУ
2022-12-13T14:48
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РИА Новости
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:48 13.12.2022 (обновлено: 15:09 13.12.2022)
Российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили контратаки на Донецком направлении, уничтожено 30 военных