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Российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении

Российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении - РИА Новости, 13.12.2022

Российские войска отразили три контратаки на Донецком направлении

ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили три украинские контратаки, уничтожив более 30 военных и 7 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:48

2022-12-13T14:48

2022-12-13T15:09

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. ВС РФ на Донецком направлении за сутки отразили три украинские контратаки, уничтожив более 30 военных и 7 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На Донецком направлении, продолжая наступательные действия, российские войска в течение суток отразили три контратаки противника. В результате огневого поражения уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщили в Минобороны России.

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Конашенков об отражении контратак на Донецком направлении и уничтоженной технике ВСУ Конашенков об отражении контратак на Донецком направлении и уничтоженной технике ВСУ 2022-12-13T14:48 true PT3M00S

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)