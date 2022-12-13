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Франция запустила механизм обмена электроэнергией с соседними странами

Франция запустила механизм обмена электроэнергией с соседними странами - РИА Новости, 13.12.2022

Франция запустила механизм обмена электроэнергией с соседними странами

Франция в понедельник запустила "механизм взаимопомощи" для обмена электроэнергией с соседними странами на фоне скачка внутреннего потребления из-за... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:07

2022-12-13T15:07

2022-12-13T15:07

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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Франция в понедельник запустила "механизм взаимопомощи" для обмена электроэнергией с соседними странами на фоне скачка внутреннего потребления из-за похолодания, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря французского оператора электросетей RTE."Французский оператор сетей высокого напряжения RTE в понедельник активировал "механизмы взаимовыручки" с некоторыми соседними странами, чтобы располагать большим количеством электричества на фоне более высокого спроса, чем предполагалось", - сообщило СМИ.RTE также попросила своих партнеров в Великобритании вдвое снизить экспортируемую Лондону электроэнергию в пиковые часы потребления с 9 до 10 утра до 600 МВт. В эти же часы RTE попросило партнёров в Бельгии и Италии дополнительно поставить Франции по 300 МВт энергии.Как ранее сообщал RTE, пик потребления электроэнергии ожидается во Франции в середине декабря. Ожидается, что потребление превысит 80ГВт, при том что ранее оно держалось на уровне не более 76 ГВт.На прошлой RTE сообщил, что во Франции вероятны кратковременные отключения электроэнергии в отдельных районах в пиковые часы потребления: с 8 до 13 и с 18 до 20 часов. В октябре в RTE предупредили, что отключений электричества этой зимой удастся избежать лишь в случае снижения энергопотребления на 1%-5% и на 15% в случае экстремально холодной зимы.

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