https://ria.ru/20221213/folklor-1838250612.html
Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев
Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев - РИА Новости, 13.12.2022
Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев
Президент России Владимир Путин поучил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:33
2022-12-13T10:33
2022-12-13T10:41
владимир путин
культура
новости культуры
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления", - говорится в поручении.Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения - 15 мая 2023 года. Перечень поручений принят по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, новости культуры, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Культура, Новости культуры, Михаил Мишустин, Россия
10:33 13.12.2022 (обновлено: 10:41 13.12.2022)
Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев
Путин поручил правительству популяризировать персонажей из истории и фольклора