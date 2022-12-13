https://ria.ru/20221213/folklor-1838250612.html

Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев

Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев - РИА Новости, 13.12.2022

Путин поручил популяризировать исторических и фольклорных героев

Президент России Владимир Путин поучил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:33

2022-12-13T10:33

2022-12-13T10:41

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поучил кабмину принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления", - говорится в поручении.Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин. Срок исполнения - 15 мая 2023 года. Перечень поручений принят по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.

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Кирилл Волков

владимир путин, новости культуры, михаил мишустин, россия