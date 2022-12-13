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ЕК выделит Эстонии более десяти миллионов евро на помощь беженцам с Украины - РИА Новости, 13.12.2022
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ЕК выделит Эстонии более десяти миллионов евро на помощь беженцам с Украины
ЕК выделит Эстонии более десяти миллионов евро на помощь беженцам с Украины - РИА Новости, 13.12.2022
ЕК выделит Эстонии более десяти миллионов евро на помощь беженцам с Украины
Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, сообщила во вторник пресс-служба РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:39
2022-12-13T18:39
в мире
эстония
украина
еврокомиссия
евросоюз
беженцы
европа
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек - РИА Новости. Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, сообщила во вторник пресс-служба МВД балтийской республики.По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, дотация в размере 10,1 миллиона евро в основном покроет расходы, уже произведенные из средств государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года."Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам с Украины", — приводит пресс-служба слова Ляэнеметса.По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали 118 268 украинских беженцев, из которых более 64 000 человек остались в стране.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что программа приема украинских беженцев в ЕС будет действовать минимум до марта 2024 года. В настоящее время под временной защитой Евросоюза находятся более 4,2 миллиона украинцев.
https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html
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в мире, эстония, украина, еврокомиссия, евросоюз, беженцы, европа
В мире, Эстония, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Беженцы, Европа
18:39 13.12.2022
 
ЕК выделит Эстонии более десяти миллионов евро на помощь беженцам с Украины

Еврокомиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на помощь украинским беженцам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек - РИА Новости. Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, сообщила во вторник пресс-служба МВД балтийской республики.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, дотация в размере 10,1 миллиона евро в основном покроет расходы, уже произведенные из средств государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года.
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"Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам с Украины", — приводит пресс-служба слова Ляэнеметса.
По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали 118 268 украинских беженцев, из которых более 64 000 человек остались в стране.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что программа приема украинских беженцев в ЕС будет действовать минимум до марта 2024 года. В настоящее время под временной защитой Евросоюза находятся более 4,2 миллиона украинцев.
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