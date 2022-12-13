https://ria.ru/20221213/bezhentsy-1838431327.html

ЕК выделит Эстонии более десяти миллионов евро на помощь беженцам с Украины

ЕК выделит Эстонии более десяти миллионов евро на помощь беженцам с Украины - РИА Новости, 13.12.2022

ЕК выделит Эстонии более десяти миллионов евро на помощь беженцам с Украины

Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, сообщила во вторник пресс-служба РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:39

2022-12-13T18:39

2022-12-13T18:39

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 дек - РИА Новости. Европейская комиссия выделит Эстонии 10,1 миллиона евро на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, сообщила во вторник пресс-служба МВД балтийской республики.По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, дотация в размере 10,1 миллиона евро в основном покроет расходы, уже произведенные из средств государственного бюджета за период с 24 февраля 2022 года."Экстренной помощью Европейской комиссии мы поддерживаем способность государства, органов местного самоуправления и неправительственных организаций помогать беженцам с Украины", — приводит пресс-служба слова Ляэнеметса.По данным МВД, с конца февраля в Эстонию въехали 118 268 украинских беженцев, из которых более 64 000 человек остались в стране.Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что программа приема украинских беженцев в ЕС будет действовать минимум до марта 2024 года. В настоящее время под временной защитой Евросоюза находятся более 4,2 миллиона украинцев.

https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония, украина, еврокомиссия, евросоюз, беженцы, европа