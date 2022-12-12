https://ria.ru/20221212/zaschita-1837945594.html

В "Лаборатории Касперского" раскрыли наиболее уязвимый для кибератак сектор

В "Лаборатории Касперского" раскрыли наиболее уязвимый для кибератак сектор - РИА Новости, 12.12.2022

В "Лаборатории Касперского" раскрыли наиболее уязвимый для кибератак сектор

Российская промышленность – наиболее важный для защиты сектор с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров, растет как... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T05:46

2022-12-12T05:46

2022-12-12T05:46

технологии

евгений касперский

россия

лаборатория касперского

снг

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская промышленность – наиболее важный для защиты сектор с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров, растет как количество атак на информационные системы предприятий, так и риски атак на физическую инфраструктуру с использованием дронов, рассказала РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и СНГ Анна Кулашова.Кроме того, компания наблюдает рост инцидентов, связанных с использованием дронов. "Фиксируем также атаки на физическую инфраструктуру при помощи беспилотных летательных аппаратов. Они могут быть использованы, например, для шпионажа. В связи с чем мы сейчас активно внедряем наше решение Antidrone, позволяющее обнаружить дроны и либо посадить их, либо вернуть на базу. Мы видим рост интереса к нему, огромное количество тестирований по всей стране, в первую очередь на промышленных производствах", - отметила Кулашова."Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.

https://radiosputnik.ria.ru/20221210/kiberataki-1837704042.html

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технологии, евгений касперский, россия, лаборатория касперского, снг