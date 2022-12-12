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В "Лаборатории Касперского" раскрыли наиболее уязвимый для кибератак сектор - РИА Новости, 12.12.2022
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В "Лаборатории Касперского" раскрыли наиболее уязвимый для кибератак сектор
В "Лаборатории Касперского" раскрыли наиболее уязвимый для кибератак сектор - РИА Новости, 12.12.2022
В "Лаборатории Касперского" раскрыли наиболее уязвимый для кибератак сектор
Российская промышленность – наиболее важный для защиты сектор с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров, растет как... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T05:46
2022-12-12T05:46
технологии
евгений касперский
россия
лаборатория касперского
снг
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская промышленность – наиболее важный для защиты сектор с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров, растет как количество атак на информационные системы предприятий, так и риски атак на физическую инфраструктуру с использованием дронов, рассказала РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и СНГ Анна Кулашова.Кроме того, компания наблюдает рост инцидентов, связанных с использованием дронов. "Фиксируем также атаки на физическую инфраструктуру при помощи беспилотных летательных аппаратов. Они могут быть использованы, например, для шпионажа. В связи с чем мы сейчас активно внедряем наше решение Antidrone, позволяющее обнаружить дроны и либо посадить их, либо вернуть на базу. Мы видим рост интереса к нему, огромное количество тестирований по всей стране, в первую очередь на промышленных производствах", - отметила Кулашова."Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.
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технологии, евгений касперский, россия, лаборатория касперского, снг
Технологии, Евгений Касперский, Россия, Лаборатория Касперского, СНГ
05:46 12.12.2022
 
В "Лаборатории Касперского" раскрыли наиболее уязвимый для кибератак сектор

"Лаборатория Касперского": российской промышленности нужна наибольшая защита от кибератак

© Fotolia / GlebstockХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Fotolia / Glebstock
Хакер за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российская промышленность – наиболее важный для защиты сектор с точки зрения информационной безопасности и потенциальных нападений хакеров, растет как количество атак на информационные системы предприятий, так и риски атак на физическую инфраструктуру с использованием дронов, рассказала РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и СНГ Анна Кулашова.
"Один из самых привлекательных сейчас секторов с точки зрения атак на систему безопасности - это промышленность. Мы видим все больше атак на системы автоматизированного управления предприятием. И наши кейсы показывают, что нет полностью закрытых контуров, и злоумышленники используют разные лазейки, пытаясь прорваться туда. Причем мы видим рост атак на промышленные объекты не только в России, но и в развитых странах", - сказала она.
Кроме того, компания наблюдает рост инцидентов, связанных с использованием дронов. "Фиксируем также атаки на физическую инфраструктуру при помощи беспилотных летательных аппаратов. Они могут быть использованы, например, для шпионажа. В связи с чем мы сейчас активно внедряем наше решение Antidrone, позволяющее обнаружить дроны и либо посадить их, либо вернуть на базу. Мы видим рост интереса к нему, огромное количество тестирований по всей стране, в первую очередь на промышленных производствах", - отметила Кулашова.
"Лаборатория Касперского" - основанная в России международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Основатель - Евгений Касперский. Входит в четверку ведущих мировых производителей программных решений для защиты конечных устройств (Endpoint Protection), услугами компании пользуются 400 миллионов пользователей и 240 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.
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ТехнологииЕвгений КасперскийРоссияЛаборатория КасперскогоСНГ
 
 
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