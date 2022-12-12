https://ria.ru/20221212/vershinin-1837968419.html
Западные СМИ искажают ситуацию на Украине, подчеркнул МИД России
Западные СМИ искажают ситуацию на Украине, подчеркнул МИД России - РИА Новости, 12.12.2022
Западные СМИ искажают ситуацию на Украине, подчеркнул МИД России
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в ходе прошедших переговоров с турецкой стороной в Стамбуле подробно проинформировал коллег о ситуации на Украине,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:10
2022-12-12T10:10
2022-12-12T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
сергей вершинин
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россия
стамбул
вооруженные силы украины
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СТАМБУЛ, 12 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что в ходе прошедших переговоров с турецкой стороной в Стамбуле подробно проинформировал коллег о ситуации на Украине, по его словам, ситуация преднамеренно искажается западными СМИ."Мы подробно обсудили то, что происходит на Украине, Донбассе и новых регионах Российской Федерации. Мы постарались максимально детально проинформировать турецкую сторону об истинной ситуации "на земле", подчеркивая абсолютно агрессивное поведение со стороны ВСУ и атаки на мирное население Донбасса и других российских территорий", - сказал Вершинин российским журналистам по итогам переговоров.По его словам, для российской стороны было важно "донести до Турции эту ситуацию, которая, к сожалению, преднамеренно искажается западными СМИ"."Фейковая информация поступает в больших количествах. Напомню, что именно здесь, в Стамбуле, состоялся последний раунд переговоров делегаций России и Украины. Вы помните, как все это закончилось – агрессивным и неконструктивным поведением украинской стороны. С нашей стороны, напротив, прозвучали заявления о том, что мы готовы к обсуждению на основе тех целей, которые были заявлены в ходе специальной военной операции", - подчеркнул Вершинин.
https://ria.ru/20221212/siriya-1837967491.html
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в мире, сергей вершинин, украина, россия, стамбул, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Вершинин, Украина, Россия, Стамбул, Вооруженные силы Украины
10:10 12.12.2022 (обновлено: 10:12 12.12.2022)
Западные СМИ искажают ситуацию на Украине, подчеркнул МИД России
Замглавы МИД России Вершинин: западные СМИ преднамеренно искажают ситуацию на Украине