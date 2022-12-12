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Турция в 2023 году может принять семь миллионов российских туристов

Турция в 2023 году может принять семь миллионов российских туристов - РИА Новости, 12.12.2022

Турция в 2023 году может принять семь миллионов российских туристов

Туристический поток в Турцию из России при условии увеличения авиаперевозки может в 2023 году составить примерно семь миллионов человек, заявил журналистам в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:19

2022-12-12T17:19

2022-12-12T17:19

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Туристический поток в Турцию из России при условии увеличения авиаперевозки может в 2023 году составить примерно семь миллионов человек, заявил журналистам в кулуарах XIX съезда Российского союза туриндустрии (РСТ) вице-президент союза Дмитрий Горин."Мы можем, если будет хороший сезон, отправить (в 2023 году - ред.) семь миллионов туристов российскими и иностранными авиакомпаниями. Поэтому при тенденции повышения спроса у Турции есть все возможности получить на два миллиона туристов больше, чем в этом году. Соответственно, на такую цифру нужно увеличить количество кресел. Если не будет дополнительных ограничений. Спрос позволяет", – сказал Горин.Он уточнил, что в 2022 году в условиях ограниченности международного сообщения Турция была самым востребованным направлением. "Если в начале сезона российские и иностранные авиакомпании выполняли 200 рейсов в неделю, то в разгар – 750 рейсов. Благодаря этой квоте в этом году в Турцию отправится не менее пяти миллионов человек, и даже больше", – уточнил вице-президент РСТ.Он добавил, что в этом году планировалось, что в Турцию поедут порядка 3-3,5 миллиона туристов из России, но расширение перевозки позволило увеличить и эту цифру.Горин также сообщил, что в увеличении перевозки нуждаются и другие зарубежные направления, в том числе Таиланд. Эта страна вошла в топ продаж на текущий зимний сезон. Так, в ноябре, по сравнению с октябрем, количество туристов из России увеличилось в два раза и составило 109 тысяч человек. Общий потенциал Таиланда – прием 1,5 миллиона россиян в год. "Перевозку в Таиланд надо увеличивать на 20-30 процентов, так как впереди у страны высокий сезон", – указал вице-президент союза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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