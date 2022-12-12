https://ria.ru/20221212/tanker-1838121885.html

Стоявший в очереди российский танкер "Волготранс" прошел Босфор

Стоявший в очереди российский танкер "Волготранс" прошел Босфор - РИА Новости, 12.12.2022

Стоявший в очереди российский танкер "Волготранс" прошел Босфор

Единственный российский танкер "Волготранс 2701" (Volgotrans 2701), находившийся в Черном море в очереди у Босфора, прошел через пролив и планирует стоянку в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:36

2022-12-12T16:36

2022-12-12T16:36

в мире

босфор

турция

черное море

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731889_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_11839a1e92272a6328dfc25a5031eba8.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Единственный российский танкер "Волготранс 2701" (Volgotrans 2701), находившийся в Черном море в очереди у Босфора, прошел через пролив и планирует стоянку в Мраморном море, отследил корреспондент РИА Новости при помощи сервиса отслеживания судов marinetraffic.com.Российский нефтяной танкер "Волготранс 2701" только что переплыл пролив Босфор и достиг Мраморного моря. Согласно трекеру, он планирует стоянку в турецком порту Текирдаг.Генеральное управление мореходства Турции 11 декабря сообщало, что проход через Босфор единственного из ожидающих в очереди нефтяного танкера под флагом России запланирован на понедельник. В полученном РИА Новости заявлении управление сообщило, что с 1 декабря через проливы прошли восемь танкеров из 24 ожидавших в Черном море - остальные не предоставили требуемое письмо о страховании. По данным ведомства, письмо о страховании единственного в этой очереди российского танкера было предоставлено.Газета Financial Times 5 декабря писала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

https://ria.ru/20221211/tanker-1837908028.html

босфор

турция

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, босфор, турция, черное море, санкции в отношении россии