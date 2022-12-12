https://ria.ru/20221212/tanker-1838121885.html
Стоявший в очереди российский танкер "Волготранс" прошел Босфор
Стоявший в очереди российский танкер "Волготранс" прошел Босфор - РИА Новости, 12.12.2022
Стоявший в очереди российский танкер "Волготранс" прошел Босфор
Единственный российский танкер "Волготранс 2701" (Volgotrans 2701), находившийся в Черном море в очереди у Босфора, прошел через пролив и планирует стоянку в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:36
2022-12-12T16:36
2022-12-12T16:36
в мире
босфор
турция
черное море
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Единственный российский танкер "Волготранс 2701" (Volgotrans 2701), находившийся в Черном море в очереди у Босфора, прошел через пролив и планирует стоянку в Мраморном море, отследил корреспондент РИА Новости при помощи сервиса отслеживания судов marinetraffic.com.Российский нефтяной танкер "Волготранс 2701" только что переплыл пролив Босфор и достиг Мраморного моря. Согласно трекеру, он планирует стоянку в турецком порту Текирдаг.Генеральное управление мореходства Турции 11 декабря сообщало, что проход через Босфор единственного из ожидающих в очереди нефтяного танкера под флагом России запланирован на понедельник. В полученном РИА Новости заявлении управление сообщило, что с 1 декабря через проливы прошли восемь танкеров из 24 ожидавших в Черном море - остальные не предоставили требуемое письмо о страховании. По данным ведомства, письмо о страховании единственного в этой очереди российского танкера было предоставлено.Газета Financial Times 5 декабря писала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
https://ria.ru/20221211/tanker-1837908028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босфор, турция, черное море, санкции в отношении россии
В мире, Босфор, Турция, Черное море, Санкции в отношении России
Стоявший в очереди российский танкер "Волготранс" прошел Босфор
Российский танкер "Волготранс" прошел Босфор и планирует стоянку в Мраморном море
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Единственный российский танкер "Волготранс 2701" (Volgotrans 2701), находившийся в Черном море в очереди у Босфора, прошел через пролив и планирует стоянку в Мраморном море, отследил корреспондент РИА Новости при помощи сервиса отслеживания судов marinetraffic.com.
Российский нефтяной танкер "Волготранс 2701" только что переплыл пролив Босфор и достиг Мраморного моря. Согласно трекеру, он планирует стоянку в турецком порту Текирдаг.
Генеральное управление мореходства Турции 11 декабря сообщало, что проход через Босфор единственного из ожидающих в очереди нефтяного танкера под флагом России запланирован на понедельник. В полученном РИА Новости заявлении управление сообщило, что с 1 декабря через проливы прошли восемь танкеров из 24 ожидавших в Черном море - остальные не предоставили требуемое письмо о страховании. По данным ведомства, письмо о страховании единственного в этой очереди российского танкера было предоставлено.
Газета Financial Times 5 декабря писала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы и требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).