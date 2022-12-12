https://ria.ru/20221212/spetszona-1837944039.html

В России создадут спецзону для испытаний беспилотных грузовиков

В России создадут спецзону для испытаний беспилотных грузовиков - РИА Новости, 12.12.2022

В России создадут спецзону для испытаний беспилотных грузовиков

Специальная "беспилотная зона" для испытаний роботов и безэкипажных грузовиков появится во второй половине 2023 года на базе завода технопарка в городе Бор... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T04:16

2022-12-12T04:16

2022-12-12T16:33

технологии

евгений дудоров

россия

нижегородская область

нпо "андроидная техника"

фонд перспективных исследований

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Специальная "беспилотная зона" для испытаний роботов и безэкипажных грузовиков появится во второй половине 2023 года на базе завода технопарка в городе Бор Нижегородской области, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."Скорее всего, первая такая "беспилотная зона" появится в технопарке, который создается сегодня в городе Бор (Нижегородская область) на базе завода "Боравтостекло". Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же "Маркеров" на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей. Данный технопарк уже скоро откроется и во второй половине 2023 года мы будем внедрять в нем эти беспилотные технологии", - сказал он.По словам Дудорова, сегодня для создания такой беспилотной зоны "Андроидная техника" совместно с НИИМА "Прогресс" разрабатывает комплексированную систему навигации "Консул", в которой будут использоваться как наземные, так и космические средства навигации."За счет такого комплексирования будут созданы условия для "бесшовной" навигационно-связной системы, что позволит сформировать в нашей стране целый ряд "беспилотных районов", например, вдоль трасс М-11, М-2 или каких-то других федеральных дорог, по которым мы через некоторое время сможем запускать эти беспилотные грузовики", - рассказал он.Робототехнический комплекс "Маркер" разработан в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.Прототип серийного двухосного грузовика "Урал" в безкабинном варианте, разработанный "Андроидной техникой" по заказу автомобильного завода УралАЗ, был представлен на форуме "Армия-2022". Данная машина была покрашена наполовину в оранжевый, наполовину в темно-зеленый цвет, что символизировало возможность применения беспилотного грузовика как в военных целях, так и в мирное время.Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым >>

https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/gruzovik-1747037906.html

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технологии, евгений дудоров, россия, нижегородская область, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований