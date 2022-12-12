https://ria.ru/20221212/spetszona-1837944039.html
В России создадут спецзону для испытаний беспилотных грузовиков
В России создадут спецзону для испытаний беспилотных грузовиков - РИА Новости, 12.12.2022
В России создадут спецзону для испытаний беспилотных грузовиков
Специальная "беспилотная зона" для испытаний роботов и безэкипажных грузовиков появится во второй половине 2023 года на базе завода технопарка в городе Бор... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T04:16
2022-12-12T04:16
2022-12-12T16:33
технологии
евгений дудоров
россия
нижегородская область
нпо "андроидная техника"
фонд перспективных исследований
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072482_0:323:3000:2011_1920x0_80_0_0_afd7fbf822d83ee412330b780ed8a49a.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Специальная "беспилотная зона" для испытаний роботов и безэкипажных грузовиков появится во второй половине 2023 года на базе завода технопарка в городе Бор Нижегородской области, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."Скорее всего, первая такая "беспилотная зона" появится в технопарке, который создается сегодня в городе Бор (Нижегородская область) на базе завода "Боравтостекло". Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же "Маркеров" на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей. Данный технопарк уже скоро откроется и во второй половине 2023 года мы будем внедрять в нем эти беспилотные технологии", - сказал он.По словам Дудорова, сегодня для создания такой беспилотной зоны "Андроидная техника" совместно с НИИМА "Прогресс" разрабатывает комплексированную систему навигации "Консул", в которой будут использоваться как наземные, так и космические средства навигации."За счет такого комплексирования будут созданы условия для "бесшовной" навигационно-связной системы, что позволит сформировать в нашей стране целый ряд "беспилотных районов", например, вдоль трасс М-11, М-2 или каких-то других федеральных дорог, по которым мы через некоторое время сможем запускать эти беспилотные грузовики", - рассказал он.Робототехнический комплекс "Маркер" разработан в рамках проекта Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.Прототип серийного двухосного грузовика "Урал" в безкабинном варианте, разработанный "Андроидной техникой" по заказу автомобильного завода УралАЗ, был представлен на форуме "Армия-2022". Данная машина была покрашена наполовину в оранжевый, наполовину в темно-зеленый цвет, что символизировало возможность применения беспилотного грузовика как в военных целях, так и в мирное время.Читайте полный текст интервью с Евгением Дудоровым >>
https://ria.ru/20220815/gruzovik-1809606435.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/gruzovik-1747037906.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072482_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_009d9df9ec4efe036572630e3740c99c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, евгений дудоров, россия, нижегородская область, нпо "андроидная техника", фонд перспективных исследований
Технологии, Евгений Дудоров, Россия, Нижегородская область, НПО "Андроидная техника", Фонд перспективных исследований
04:16 12.12.2022 (обновлено: 16:33 12.12.2022)
В России создадут спецзону для испытаний беспилотных грузовиков
НПО "Андроидная техника": спецзона для испытаний беспилотных фур появится в 2023 году
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Специальная "беспилотная зона" для испытаний роботов и безэкипажных грузовиков появится во второй половине 2023 года на базе завода технопарка в городе Бор Нижегородской области, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Скорее всего, первая такая "беспилотная зона" появится в технопарке, который создается сегодня в городе Бор (Нижегородская область) на базе завода "Боравтостекло". Там предполагается обкатать работу в автономном режиме различных платформ: тех же "Маркеров" на колесном и гусеничном шасси и собственно беспилотных автомобилей. Данный технопарк уже скоро откроется и во второй половине 2023 года мы будем внедрять в нем эти беспилотные технологии", - сказал он.
По словам Дудорова, сегодня для создания такой беспилотной зоны "Андроидная техника" совместно с НИИМА "Прогресс" разрабатывает комплексированную систему навигации "Консул", в которой будут использоваться как наземные, так и космические средства навигации.
"За счет такого комплексирования будут созданы условия для "бесшовной" навигационно-связной системы, что позволит сформировать в нашей стране целый ряд "беспилотных районов", например, вдоль трасс М-11, М-2 или каких-то других федеральных дорог, по которым мы через некоторое время сможем запускать эти беспилотные грузовики", - рассказал он.
Робототехнический комплекс "Маркер" разработан в рамках проекта Фонда перспективных исследований
. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта.
Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
Прототип серийного двухосного грузовика "Урал" в безкабинном варианте, разработанный "Андроидной техникой" по заказу автомобильного завода УралАЗ, был представлен на форуме "Армия-2022". Данная машина была покрашена наполовину в оранжевый, наполовину в темно-зеленый цвет, что символизировало возможность применения беспилотного грузовика как в военных целях, так и в мирное время.