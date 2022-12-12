https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838018874.html

Иран ввел санкции против девяти организаций и 23 лиц из ЕС и Британии

Иран ввел санкции против девяти организаций и 23 лиц из ЕС и Британии - РИА Новости, 12.12.2022

Иран ввел санкции против девяти организаций и 23 лиц из ЕС и Британии

Иранские власти в понедельник ввели ответные санкции против 9 организаций и 23 лиц из Европейского союза и Великобритании, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T12:33

2022-12-12T12:33

2022-12-12T13:01

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Иранские власти в понедельник ввели ответные санкции против 9 организаций и 23 лиц из Европейского союза и Великобритании, говорится в заявлении МИД страны.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал новый санкционный пакет против Тегерана из-за его сотрудничества с Москвой в оборонной сфере."Согласно одобрениям соответствующих органов, МИД в рамках соответствующих правил и механизмов и в качестве ответных действий вводит санкции против учреждений и лиц в Европейском Союзе и Соединенном Королевстве из-за их действий по поддержке терроризма и террористических группировок, подстрекательства к насилию, беспорядкам, террористическим нападениям против иранского народа. Среди них Радио Замане, Радио Фарда, журнал Charlie Hebdo, британская военная база ВВС Менвит-Хилл, вспомогательные объекты британского флота, а также британский парламентский комитет за свободу Ирана", - говорится в опубликованном в Telegram-канале иранского МИД заявлении, где всего перечислены 9 организаций и 23 физлица.Под иранские санкции попали также официальные лица ЕС, среди которых находятся экс-глава МИД Франции Бернар Кушнер, британский министр иммиграции Роберт Дженрик, а также британский маршал Мартин Эллиот Сэмпсон.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

https://ria.ru/20221212/iran-1838016091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, иран, великобритания, евросоюз, в мире