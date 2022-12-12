https://ria.ru/20221212/sankt-peterburg-1837969824.html

В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду

В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 12.12.2022

В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду

Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:09

2022-12-12T10:09

2022-12-12T10:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).В понедельник с утра в Петербурге начался снегопад."Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов", – отметили в пресс-службе.По информации главного синоптика города Александра Колесова, в понедельник может выпасть до 10-15 сантиметров снега. Метели, заносы на дорогах будут усиливаться. Также в Петербурге усиливается ветер.

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Лана Баева

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