https://ria.ru/20221212/sankt-peterburg-1837969824.html
В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду
В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 12.12.2022
В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду
Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:09
2022-12-12T10:09
2022-12-12T10:50
туризм
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александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).В понедельник с утра в Петербурге начался снегопад."Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов", – отметили в пресс-службе.По информации главного синоптика города Александра Колесова, в понедельник может выпасть до 10-15 сантиметров снега. Метели, заносы на дорогах будут усиливаться. Также в Петербурге усиливается ветер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Туризм, Туризм, Александр Колесов, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Новости - Туризм, туристы, Аэропорты, авиакомпании
10:09 12.12.2022 (обновлено: 10:50 12.12.2022)
В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду
Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды