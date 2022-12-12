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В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 12.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221212/sankt-peterburg-1837969824.html
В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду
В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду - РИА Новости, 12.12.2022
В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду
Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:09
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туризм
туризм
александр колесов
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
новости - туризм
туристы
аэропорты
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).В понедельник с утра в Петербурге начался снегопад."Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов", – отметили в пресс-службе.По информации главного синоптика города Александра Колесова, в понедельник может выпасть до 10-15 сантиметров снега. Метели, заносы на дорогах будут усиливаться. Также в Петербурге усиливается ветер.
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туризм, александр колесов, санкт-петербург, пулково (аэропорт), новости - туризм, туристы, аэропорты, авиакомпании
Туризм, Туризм, Александр Колесов, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Новости - Туризм, туристы, Аэропорты, авиакомпании
10:09 12.12.2022 (обновлено: 10:50 12.12.2022)
 
В аэропорту Пулково рассказали о работе в непогоду

Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Аэропорт Пулково в Петербурге работает штатно в условиях непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
В понедельник с утра в Петербурге начался снегопад.
"Аэропорт Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Решение о посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов", – отметили в пресс-службе.
По информации главного синоптика города Александра Колесова, в понедельник может выпасть до 10-15 сантиметров снега. Метели, заносы на дорогах будут усиливаться. Также в Петербурге усиливается ветер.
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