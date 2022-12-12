https://ria.ru/20221212/rszo-1838067027.html

Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО

Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО - РИА Новости, 12.12.2022

Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО

Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО: "Град" и "Смерч", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T14:26

2022-12-12T14:26

2022-12-12T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

красный лиман

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782288394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5364173e4195a86ab76c6612459dc1c7.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО: "Град" и "Смерч", сообщило в понедельник Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч". В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражена боевая машина системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

харьковская область

красный лиман

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, красный лиман, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)