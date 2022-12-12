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Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО - РИА Новости, 12.12.2022
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО: "Град" и "Смерч", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:26
2022-12-12T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО: "Град" и "Смерч", сообщило в понедельник Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч". В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражена боевая машина системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
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безопасность, харьковская область, красный лиман, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:26 12.12.2022
 
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО

Минобороны России: артиллерия уничтожила за сутки украинские РСЗО "Град" и "Смерч"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы на позиции в Луганской области
Артиллеристы на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Артиллеристы на позиции в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО: "Град" и "Смерч", сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч". В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражена боевая машина системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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