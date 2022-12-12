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Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО - РИА Новости, 12.12.2022
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО: "Град" и "Смерч", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T14:26
2022-12-12T14:26
2022-12-12T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО: "Град" и "Смерч", сообщило в понедельник Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч". В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой народной республики поражена боевая машина системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
харьковская область
красный лиман
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, красный лиман, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО
Минобороны России: артиллерия уничтожила за сутки украинские РСЗО "Град" и "Смерч"