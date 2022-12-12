https://ria.ru/20221212/rosaviatsiya-1838030538.html

В Росавиации рассказали, как авиакомпании справляются с непогодой

В Росавиации рассказали, как авиакомпании справляются с непогодой - РИА Новости, 12.12.2022

В Росавиации рассказали, как авиакомпании справляются с непогодой

Авиакомпании России могут обеспечить полеты в непогоду, опыта и ресурсов у перевозчиков достаточно для различных метеоусловий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:14

2022-12-12T15:14

2022-12-12T15:47

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туризм

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Авиакомпании России могут обеспечить полеты в непогоду, опыта и ресурсов у перевозчиков достаточно для различных метеоусловий, сообщили РИА Новости в Росавиации."Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточного опыта и ресурсов для решения задач по обеспечению полетов и безопасного обслуживания пассажиров в различных метеорологических условиях", – сказала представитель Росавиации.Ранее сразу в нескольких регионах страны отмечались неблагоприятные погодные условия, что повлияло на полеты. В частности, в столичном регионе на выходных был снегопад, в понедельник – ледяной дождь и гололед. Росавиация сообщала, что московские аэропорты в непогоду работают штатно, но фиксируются задержки рейсов, ночью было семь длительных задержек более двух часов. "Внуково" сообщал, что принимает рейсы из других аэропортов столицы, где они не смогли приземлиться.Из-за непогоды в понедельник временно закрывался аэропорт Казани. В воскресенье днем в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Калининграда, задерживается большое количество рейсов на прилет.

https://ria.ru/20221212/aeroporty-1837968136.html

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калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, калининград, москва, аэропорты, самолеты, авиакомпании, новости - туризм, туристы