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В Росавиации рассказали, как авиакомпании справляются с непогодой - РИА Новости, 12.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221212/rosaviatsiya-1838030538.html
В Росавиации рассказали, как авиакомпании справляются с непогодой
В Росавиации рассказали, как авиакомпании справляются с непогодой - РИА Новости, 12.12.2022
В Росавиации рассказали, как авиакомпании справляются с непогодой
Авиакомпании России могут обеспечить полеты в непогоду, опыта и ресурсов у перевозчиков достаточно для различных метеоусловий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T15:14
2022-12-12T15:47
туризм
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
калининград
москва
аэропорты
самолеты
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Авиакомпании России могут обеспечить полеты в непогоду, опыта и ресурсов у перевозчиков достаточно для различных метеоусловий, сообщили РИА Новости в Росавиации."Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточного опыта и ресурсов для решения задач по обеспечению полетов и безопасного обслуживания пассажиров в различных метеорологических условиях", – сказала представитель Росавиации.Ранее сразу в нескольких регионах страны отмечались неблагоприятные погодные условия, что повлияло на полеты. В частности, в столичном регионе на выходных был снегопад, в понедельник – ледяной дождь и гололед. Росавиация сообщала, что московские аэропорты в непогоду работают штатно, но фиксируются задержки рейсов, ночью было семь длительных задержек более двух часов. "Внуково" сообщал, что принимает рейсы из других аэропортов столицы, где они не смогли приземлиться.Из-за непогоды в понедельник временно закрывался аэропорт Казани. В воскресенье днем в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Калининграда, задерживается большое количество рейсов на прилет.
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туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, калининград, москва, аэропорты, самолеты, авиакомпании, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Калининград, Москва, Аэропорты, Самолеты, авиакомпании, Новости - Туризм, туристы
15:14 12.12.2022 (обновлено: 15:47 12.12.2022)
 
В Росавиации рассказали, как авиакомпании справляются с непогодой

Росавиация: опыта и ресурсов авиакомпаний России достаточно для полетов в непогоду

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Авиакомпании России могут обеспечить полеты в непогоду, опыта и ресурсов у перевозчиков достаточно для различных метеоусловий, сообщили РИА Новости в Росавиации.
"Российские авиакомпании и аэропорты имеют достаточного опыта и ресурсов для решения задач по обеспечению полетов и безопасного обслуживания пассажиров в различных метеорологических условиях", – сказала представитель Росавиации.
Ранее сразу в нескольких регионах страны отмечались неблагоприятные погодные условия, что повлияло на полеты. В частности, в столичном регионе на выходных был снегопад, в понедельник – ледяной дождь и гололед. Росавиация сообщала, что московские аэропорты в непогоду работают штатно, но фиксируются задержки рейсов, ночью было семь длительных задержек более двух часов. "Внуково" сообщал, что принимает рейсы из других аэропортов столицы, где они не смогли приземлиться.
Из-за непогоды в понедельник временно закрывался аэропорт Казани. В воскресенье днем в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Калининграда, задерживается большое количество рейсов на прилет.
Тренировка по противообледенительной обработке самолета во время специальных учебных мероприятий для служб аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 12:31Туризм
Аэропорты Москвы в непогоду работают штатно, но есть задержки
 
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