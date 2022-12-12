https://ria.ru/20221212/proverka-1837959119.html
В Башкирии проверяют сообщение о гибели пациента из-за ожидания скорой
В Башкирии проверяют сообщение о гибели пациента из-за ожидания скорой - РИА Новости, 12.12.2022
В Башкирии проверяют сообщение о гибели пациента из-за ожидания скорой
Прокуратура Башкирии организовала проверку сообщений в СМИ о смерти больного из-за долгого ожидания бригады скорой помощи в Белорецке, сообщает надзорное... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T09:10
2022-12-12T09:10
2022-12-12T09:35
происшествия
здоровье - общество
белорецк
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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УФА, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура Башкирии организовала проверку сообщений в СМИ о смерти больного из-за долгого ожидания бригады скорой помощи в Белорецке, сообщает надзорное ведомство региона."Белорецкая межрайонная прокуратура по публикациям в СМИ организовала проверку в связи с долгим ожиданием бригады скорой помощи. По предварительным данным, днем 9 декабря 60-летний мужчина, страдающий болезнью сердца, почувствовал на улице недомогание и упал на землю. Прохожими была вызвана скорая медицинская помощь, которая констатировала смерть гражданина", - говорится в сообщении.Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку деятельности работников учреждения здравоохранения при исполнении законов об охране здоровья, своевременности и полноте медицинской помощи, информирует ведомство.Отмечается, что к прокурорской проверке подключились специалисты управления Росздравнадзора по республике.В башкирском минздраве РИА Новости уточнили, что скорая приехала к пациенту через 26 минут после вызова. "Вызов на подстанцию поступил 13.44, сообщалось, что мужчине на улице стало плохо. Первая освободившаяся бригада приехала на место в 14.10, спустя 26 минут. На момент приезда мужчина 60 лет был мёртв", - рассказали в минздраве региона.
https://ria.ru/20221211/otravlenie-1837880689.html
https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, белорецк, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Белорецк, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
09:10 12.12.2022 (обновлено: 09:35 12.12.2022)
В Башкирии проверяют сообщение о гибели пациента из-за ожидания скорой
В Башкирии прокуратура проверяет сообщение о гибели пациента из-за долгого ожидания скорой
УФА, 12 дек – РИА Новости.
Прокуратура Башкирии организовала проверку сообщений в СМИ о смерти больного из-за долгого ожидания бригады скорой помощи в Белорецке, сообщает
надзорное ведомство региона.
"Белорецкая межрайонная прокуратура по публикациям в СМИ организовала проверку в связи с долгим ожиданием бригады скорой помощи. По предварительным данным, днем 9 декабря 60-летний мужчина, страдающий болезнью сердца, почувствовал на улице недомогание и упал на землю. Прохожими была вызвана скорая медицинская помощь, которая констатировала смерть гражданина", - говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку деятельности работников учреждения здравоохранения при исполнении законов об охране здоровья, своевременности и полноте медицинской помощи, информирует ведомство.
Отмечается, что к прокурорской проверке подключились специалисты управления Росздравнадзора
по республике.
В башкирском минздраве РИА Новости уточнили, что скорая приехала к пациенту через 26 минут после вызова. "Вызов на подстанцию поступил 13.44, сообщалось, что мужчине на улице стало плохо. Первая освободившаяся бригада приехала на место в 14.10, спустя 26 минут. На момент приезда мужчина 60 лет был мёртв", - рассказали в минздраве региона.