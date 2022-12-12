https://ria.ru/20221212/proverka-1837959119.html

В Башкирии проверяют сообщение о гибели пациента из-за ожидания скорой

В Башкирии проверяют сообщение о гибели пациента из-за ожидания скорой - РИА Новости, 12.12.2022

В Башкирии проверяют сообщение о гибели пациента из-за ожидания скорой

Прокуратура Башкирии организовала проверку сообщений в СМИ о смерти больного из-за долгого ожидания бригады скорой помощи в Белорецке, сообщает надзорное... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T09:10

2022-12-12T09:10

2022-12-12T09:35

происшествия

здоровье - общество

белорецк

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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УФА, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура Башкирии организовала проверку сообщений в СМИ о смерти больного из-за долгого ожидания бригады скорой помощи в Белорецке, сообщает надзорное ведомство региона."Белорецкая межрайонная прокуратура по публикациям в СМИ организовала проверку в связи с долгим ожиданием бригады скорой помощи. По предварительным данным, днем 9 декабря 60-летний мужчина, страдающий болезнью сердца, почувствовал на улице недомогание и упал на землю. Прохожими была вызвана скорая медицинская помощь, которая констатировала смерть гражданина", - говорится в сообщении.Сотрудники прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку деятельности работников учреждения здравоохранения при исполнении законов об охране здоровья, своевременности и полноте медицинской помощи, информирует ведомство.Отмечается, что к прокурорской проверке подключились специалисты управления Росздравнадзора по республике.В башкирском минздраве РИА Новости уточнили, что скорая приехала к пациенту через 26 минут после вызова. "Вызов на подстанцию поступил 13.44, сообщалось, что мужчине на улице стало плохо. Первая освободившаяся бригада приехала на место в 14.10, спустя 26 минут. На момент приезда мужчина 60 лет был мёртв", - рассказали в минздраве региона.

https://ria.ru/20221211/otravlenie-1837880689.html

https://ria.ru/20221212/proisshestviya-1837495912.html

белорецк

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происшествия, здоровье - общество, белорецк, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)