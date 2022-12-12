https://ria.ru/20221212/pogoda-1838117646.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.12.2022

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:24

2022-12-12T16:24

2022-12-12T16:24

общество

санкт-петербург

гидрометцентр

россия

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."В Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности… Сегодня вечером и завтра, 13 декабря, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный 7-12 метров секунду. На дорогах гололедица, сложная обстановка", - говорится в сообщении.В связи с прогнозом Гидрометцентра Петербурга о возможных неблагоприятных явлениях, связанных со снегопадом и сильным ветром, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб.Городские власти просят водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.Ранее сообщалось, что в понедельник с утра в Петербурге начался снег и усилился ветер. Городские улицы в настоящее время чистят 964 единицы техники, а также более 1 тысячи дворников чистят тротуары и подходы к остановкам общественного транспорта. Кроме того, порядка 6,5 тысячи дворников убирают снег во дворах.

https://ria.ru/20221212/oymyakon-1837980352.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, санкт-петербург, гидрометцентр, россия, погода