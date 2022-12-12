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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 12.12.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:24
2022-12-12T16:24
2022-12-12T16:24
общество
санкт-петербург
гидрометцентр
россия
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."В Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности… Сегодня вечером и завтра, 13 декабря, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный 7-12 метров секунду. На дорогах гололедица, сложная обстановка", - говорится в сообщении.В связи с прогнозом Гидрометцентра Петербурга о возможных неблагоприятных явлениях, связанных со снегопадом и сильным ветром, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб.Городские власти просят водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.Ранее сообщалось, что в понедельник с утра в Петербурге начался снег и усилился ветер. Городские улицы в настоящее время чистят 964 единицы техники, а также более 1 тысячи дворников чистят тротуары и подходы к остановкам общественного транспорта. Кроме того, порядка 6,5 тысячи дворников убирают снег во дворах.
https://ria.ru/20221212/oymyakon-1837980352.html
https://ria.ru/20221212/osadki-1838042458.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, санкт-петербург, гидрометцентр, россия, погода
Общество, Санкт-Петербург, Гидрометцентр, Россия, Погода
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости.
В Санкт-Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности из-за снегопада и сильного ветра, сообщает пресс-служба
администрации губернатора города.
"В Петербурге действует "желтый" уровень погодной опасности… Сегодня вечером и завтра, 13 декабря, в Петербурге будет облачно с прояснениями. Ночью снег, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем юго-восточный, южный 7-12 метров секунду. На дорогах гололедица, сложная обстановка", - говорится в сообщении.
В связи с прогнозом Гидрометцентра
Петербурга о возможных неблагоприятных явлениях, связанных со снегопадом и сильным ветром, в городе усилен режим работы жилищно-коммунальных служб.
Городские власти просят водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.
Ранее сообщалось, что в понедельник с утра в Петербурге начался снег и усилился ветер. Городские улицы в настоящее время чистят 964 единицы техники, а также более 1 тысячи дворников чистят тротуары и подходы к остановкам общественного транспорта. Кроме того, порядка 6,5 тысячи дворников убирают снег во дворах.