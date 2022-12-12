Дуда анонсировал скорое развертывание ЗРК Patriot на границе с Украиной
Дуда: Польша и ФРГ в ближайшие дни начнут разворачивать ЗРК Patriot на границе с Украиной
Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот". Архивное фото
БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Patriot на границе с Украиной, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Я сегодня здесь в Берлине также и для того, чтобы поблагодарить власти Германии за решение направить в Польшу, для защиты Польши немецких батарей Patriot. Поляки приняли это, как важный жест. Особенно после того, что случилось на нашей восточной границе, когда упала ракета, погибли два польских гражданина. Естественно, что это привело к возникновению множества опасений в польском обществе. Для всех очевидным является необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны Польши", - сказал Дуда.
"Мы говорили об этом с господином президентом. Я надеюсь, что в ближайшие дни соответствующие группы польских и немецких экспертов встретятся, определят место дислокации этих батарей системы Patriot, а далее, что эти батареи скоро появятся, чтобы физически создать защиту", - добавил он.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине. Берлин исключил такую возможность, и стороны начали работу над размещением Patriot в Польше.
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