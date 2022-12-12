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В День Конституции председатель ЗСО Луценко вручил паспорта юным вологжанам
В День Конституции председатель ЗСО Луценко вручил паспорта юным вологжанам - РИА Новости, 12.12.2022
В День Конституции председатель ЗСО Луценко вручил паспорта юным вологжанам
В понедельник, 12 декабря, в День Конституции, спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил десяти школьникам паспорта гражданина... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:21
2022-12-12T20:21
2022-12-12T20:21
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 12 дек - РИА Новости. В понедельник, 12 декабря, в День Конституции, спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил десяти школьникам паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного парламента.Несмотря на юный возраст, все обладатели паспортов уже проявили себя, став победителями многочисленных конкурсов и олимпиад на федеральном и региональном уровнях.По сообщению пресс-службы, среди тех, кто получил паспорт – Юлия Чернова. Девушка является членом молодежной Администрации города Вологды. Также в её активе победа на Всероссийской конференции юных техников и изобретателей. Ещё один участник мероприятия – ученик вологодской школы номер 29 Григорий Томилов - победитель Всероссийского экологического диктанта, участник межрегиональных и областных практических конференций.Каждому участнику торжественной церемонии в качестве подарка вручили Конституцию Российской Федерации. Председатель ЗСО Андрей Луценко напутствовал ребят изучить документ и обязательно знать свои права и обязанности.
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РИА Новости
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андрей луценко, вологодская область, вологда
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологодская область, Вологда
ВОЛОГДА, 12 дек - РИА Новости. В понедельник, 12 декабря, в День Конституции, спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил десяти школьникам паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного парламента.
Несмотря на юный возраст, все обладатели паспортов уже проявили себя, став победителями многочисленных конкурсов и олимпиад на федеральном и региональном уровнях.
"Хочу пожелать вам, чтобы вы шли по жизни смело и уверенно. Успешно закончили свои учебные заведения, получили высшее образование, определились в профессии, и навсегда запомнили этот день. День, когда вы получили паспорт гражданина Российской Федерации. Пусть все цели, которые вы ставите перед собой, обязательно исполнялись", - сказал Луценко, слова которого цитирует пресс-служба.
По сообщению пресс-службы, среди тех, кто получил паспорт – Юлия Чернова. Девушка является членом молодежной Администрации города Вологды
. Также в её активе победа на Всероссийской конференции юных техников и изобретателей. Ещё один участник мероприятия – ученик вологодской школы номер 29 Григорий Томилов - победитель Всероссийского экологического диктанта, участник межрегиональных и областных практических конференций.
Каждому участнику торжественной церемонии в качестве подарка вручили Конституцию Российской Федерации. Председатель ЗСО Андрей Луценко напутствовал ребят изучить документ и обязательно знать свои права и обязанности.