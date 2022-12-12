https://ria.ru/20221212/pasporta-1838187202.html

В День Конституции председатель ЗСО Луценко вручил паспорта юным вологжанам

В День Конституции председатель ЗСО Луценко вручил паспорта юным вологжанам - РИА Новости, 12.12.2022

В День Конституции председатель ЗСО Луценко вручил паспорта юным вологжанам

В понедельник, 12 декабря, в День Конституции, спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил десяти школьникам паспорта гражданина... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:21

2022-12-12T20:21

2022-12-12T20:21

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

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ВОЛОГДА, 12 дек - РИА Новости. В понедельник, 12 декабря, в День Конституции, спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко вручил десяти школьникам паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного парламента.Несмотря на юный возраст, все обладатели паспортов уже проявили себя, став победителями многочисленных конкурсов и олимпиад на федеральном и региональном уровнях.По сообщению пресс-службы, среди тех, кто получил паспорт – Юлия Чернова. Девушка является членом молодежной Администрации города Вологды. Также в её активе победа на Всероссийской конференции юных техников и изобретателей. Ещё один участник мероприятия – ученик вологодской школы номер 29 Григорий Томилов - победитель Всероссийского экологического диктанта, участник межрегиональных и областных практических конференций.Каждому участнику торжественной церемонии в качестве подарка вручили Конституцию Российской Федерации. Председатель ЗСО Андрей Луценко напутствовал ребят изучить документ и обязательно знать свои права и обязанности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

андрей луценко, вологодская область, вологда