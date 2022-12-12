https://ria.ru/20221212/oymyakon-1837980352.html

В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов

В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов - РИА Новости, 12.12.2022

В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов

Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T10:48

2022-12-12T10:48

2022-12-12T10:48

республика саха (якутия)

оймякон

верхоянск

общество

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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).В девяти метеорологических станциях республики температура воздуха упала ниже 45 градусов, а самый крепкий мороз в Оймяконе, одном из самых холодных мест на Земле с постоянно проживающим населением."В пункте наблюдений "Оймякон" столбик термометра опустился до минус 59 градусов", - следует из метеорологического прогноза.Еще несколько дней назад в Оймяконе было -54, а ниже -45 температура упала в шести пунктах наблюдений – таким образом, мороз наступает все сильнее.В целом, в Якутии установилась снежная погода с густым туманом и местами сильным ветром.На право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где исторически фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию.

https://ria.ru/20220112/yakutiya-1765947254.html

республика саха (якутия)

оймякон

верхоянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика саха (якутия), оймякон, верхоянск, общество