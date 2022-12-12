https://ria.ru/20221212/oymyakon-1837980352.html
В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов
В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов - РИА Новости, 12.12.2022
В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов
Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:48
2022-12-12T10:48
2022-12-12T10:48
республика саха (якутия)
оймякон
верхоянск
общество
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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).В девяти метеорологических станциях республики температура воздуха упала ниже 45 градусов, а самый крепкий мороз в Оймяконе, одном из самых холодных мест на Земле с постоянно проживающим населением."В пункте наблюдений "Оймякон" столбик термометра опустился до минус 59 градусов", - следует из метеорологического прогноза.Еще несколько дней назад в Оймяконе было -54, а ниже -45 температура упала в шести пунктах наблюдений – таким образом, мороз наступает все сильнее.В целом, в Якутии установилась снежная погода с густым туманом и местами сильным ветром.На право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где исторически фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию.
https://ria.ru/20220112/yakutiya-1765947254.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), оймякон, верхоянск, общество
Республика Саха (Якутия), Оймякон, Верхоянск, Общество
В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов
Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе