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В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов - РИА Новости, 12.12.2022
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В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов
В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов - РИА Новости, 12.12.2022
В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов
Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T10:48
2022-12-12T10:48
республика саха (якутия)
оймякон
верхоянск
общество
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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).В девяти метеорологических станциях республики температура воздуха упала ниже 45 градусов, а самый крепкий мороз в Оймяконе, одном из самых холодных мест на Земле с постоянно проживающим населением."В пункте наблюдений "Оймякон" столбик термометра опустился до минус 59 градусов", - следует из метеорологического прогноза.Еще несколько дней назад в Оймяконе было -54, а ниже -45 температура упала в шести пунктах наблюдений – таким образом, мороз наступает все сильнее.В целом, в Якутии установилась снежная погода с густым туманом и местами сильным ветром.На право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где исторически фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию.
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республика саха (якутия), оймякон, верхоянск, общество
Республика Саха (Якутия), Оймякон, Верхоянск, Общество
10:48 12.12.2022
 
В якутском Оймяконе похолодало до минус 59 градусов

Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе

© РИА Новости / В. Яковлев / Перейти в медиабанкЯкутский поселок Оймякон
Якутский поселок Оймякон - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / В. Яковлев
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Якутский поселок Оймякон. Архивное фото
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ЯКУТСК, 12 дек – РИА Новости. Якутские синоптики зарегистрировали минус 59 градусов мороза в Оймяконе, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
В девяти метеорологических станциях республики температура воздуха упала ниже 45 градусов, а самый крепкий мороз в Оймяконе, одном из самых холодных мест на Земле с постоянно проживающим населением.
"В пункте наблюдений "Оймякон" столбик термометра опустился до минус 59 градусов", - следует из метеорологического прогноза.
Еще несколько дней назад в Оймяконе было -54, а ниже -45 температура упала в шести пунктах наблюдений – таким образом, мороз наступает все сильнее.
В целом, в Якутии установилась снежная погода с густым туманом и местами сильным ветром.
На право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где исторически фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию.
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Республика Саха (Якутия)ОймяконВерхоянскОбщество
 
 
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