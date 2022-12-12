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Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 12.12.2022
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Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 12.12.2022
Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в России иностранным агентом) за дискредитацию РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:54
2022-12-12T12:24
oxxxymiron (мирон федоров)
санкт-петербург
вооруженные силы рф
происшествия
россия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в России иностранным агентом) за дискредитацию ВС РФ, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города."Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за совершение правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.По информации пресс-службы, поводом для штрафа послужила видеозапись, которую Oxxxymiron опубликовал во "ВКонтакте" в день начала спецоперации ВС РФ на Украине, 24 февраля. Пресс-служба судов описывает ее так: "Идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: "Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19 сентября".В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской одну из песен Oxxxymiron* под названием "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".Позднее уже петербургская прокуратура попросила запретить в России еще одну песню рэпера - "Ойда". Соответствующий иск зарегистрирован Октябрьским районным судом Петербурга.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221025/oxxxymiron-1826675287.html
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санкт-петербург
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oxxxymiron (мирон федоров), санкт-петербург, вооруженные силы рф, происшествия, россия, украина
Oxxxymiron (Мирон Федоров), Санкт-Петербург, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Украина
11:54 12.12.2022 (обновлено: 12:24 12.12.2022)
 
Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии

Петербургский суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron за дискредитацию российской армии

© АГН "Москва"Рэпер Oxxxymiron*
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© АГН "Москва"
Рэпер Oxxxymiron*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в России иностранным агентом) за дискредитацию ВС РФ, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за совершение правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.
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По информации пресс-службы, поводом для штрафа послужила видеозапись, которую Oxxxymiron опубликовал во "ВКонтакте" в день начала спецоперации ВС РФ на Украине, 24 февраля. Пресс-служба судов описывает ее так: "Идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: "Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19 сентября".
В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской одну из песен Oxxxymiron* под названием "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".
Позднее уже петербургская прокуратура попросила запретить в России еще одну песню рэпера - "Ойда". Соответствующий иск зарегистрирован Октябрьским районным судом Петербурга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Oxxxymiron (Мирон Федоров)Санкт-ПетербургВооруженные силы РФПроисшествияРоссияУкраина
 
 
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