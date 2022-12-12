11:54 12.12.2022 (обновлено: 12:24 12.12.2022)
Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии
Петербургский суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron за дискредитацию российской армии
Рэпер Oxxxymiron*. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в России иностранным агентом) за дискредитацию ВС РФ, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.
"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за совершение правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.
По информации пресс-службы, поводом для штрафа послужила видеозапись, которую Oxxxymiron опубликовал во "ВКонтакте" в день начала спецоперации ВС РФ на Украине, 24 февраля. Пресс-служба судов описывает ее так: "Идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: "Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19 сентября".
В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской одну из песен Oxxxymiron* под названием "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".
Позднее уже петербургская прокуратура попросила запретить в России еще одну песню рэпера - "Ойда". Соответствующий иск зарегистрирован Октябрьским районным судом Петербурга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента