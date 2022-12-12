https://ria.ru/20221212/oxxxymiron-1838003149.html

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 12.12.2022

Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* за дискредитацию российской армии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в России иностранным агентом) за дискредитацию РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:54

2022-12-12T11:54

2022-12-12T12:24

oxxxymiron (мирон федоров)

санкт-петербург

вооруженные силы рф

происшествия

россия

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 45 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron* (Мирон Федоров*, признан в России иностранным агентом) за дискредитацию ВС РФ, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города."Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Мирона Федорова* за совершение правонарушения, предусмотренного часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении. Суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.По информации пресс-службы, поводом для штрафа послужила видеозапись, которую Oxxxymiron опубликовал во "ВКонтакте" в день начала спецоперации ВС РФ на Украине, 24 февраля. Пресс-служба судов описывает ее так: "Идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов: "Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19 сентября".В конце октября Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской одну из песен Oxxxymiron* под названием "Последний звонок". Как доказывала прокуратура, в треке есть "признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма", а нахождение ее в свободном доступе "угрожает конституционному строю".Позднее уже петербургская прокуратура попросила запретить в России еще одну песню рэпера - "Ойда". Соответствующий иск зарегистрирован Октябрьским районным судом Петербурга.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221025/oxxxymiron-1826675287.html

https://ria.ru/20221110/anacondaz-1830596631.html

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Кирилл Волков

oxxxymiron (мирон федоров), санкт-петербург, вооруженные силы рф, происшествия, россия, украина