Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/osadki-1838138525.html
Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня
Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня - РИА Новости, 12.12.2022
Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня
Еще до 10 миллиметров осадков выпадет в столице до конца дня, городские службы очищают водоприемные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод, сообщили... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:29
2022-12-12T17:29
погода
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837877149_0:116:3151:1888_1920x0_80_0_0_6d3061d15cb21ff996d8d6708ae49efd.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Еще до 10 миллиметров осадков выпадет в столице до конца дня, городские службы очищают водоприемные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что осадки уходят в ливневую сеть самотёком. Для их оперативного пропуска на улицах дежурят бригады ГУП "Мосводосток" и других коммунальных компаний города. Они очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве уже обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 миллиметра. Также он отметил, что не исключено обновление декабрьского максимума осадков.
https://ria.ru/20221212/osadki-1838042458.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837877149_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_0b0c835096c9faa496d142c3b2571e10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, общество, москва, россия
Погода, Общество, Москва, Россия
17:29 12.12.2022
 
Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня

В Москве выпадет еще до десяти миллиметров осадков до конца дня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Еще до 10 миллиметров осадков выпадет в столице до конца дня, городские службы очищают водоприемные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Рекордное количество осадков выпало в столице менее чем за сутки...В течение дня ожидается еще до 10 миллиметров осадков. Дожди сопровождаются активным таянием снега из-за положительных температур воздуха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осадки уходят в ливневую сеть самотёком. Для их оперативного пропуска на улицах дежурят бригады ГУП "Мосводосток" и других коммунальных компаний города. Они очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве уже обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 миллиметра. Также он отметил, что не исключено обновление декабрьского максимума осадков.
Небоскребы делового центра Москва-сити на восходе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 13:36
Москвичам пообещали обилие осадков в течение недели
 
ПогодаОбществоМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала