https://ria.ru/20221212/osadki-1838138525.html

Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня

Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня - РИА Новости, 12.12.2022

Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня

Еще до 10 миллиметров осадков выпадет в столице до конца дня, городские службы очищают водоприемные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод, сообщили... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:29

2022-12-12T17:29

2022-12-12T17:29

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Еще до 10 миллиметров осадков выпадет в столице до конца дня, городские службы очищают водоприемные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что осадки уходят в ливневую сеть самотёком. Для их оперативного пропуска на улицах дежурят бригады ГУП "Мосводосток" и других коммунальных компаний города. Они очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве уже обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 миллиметра. Также он отметил, что не исключено обновление декабрьского максимума осадков.

https://ria.ru/20221212/osadki-1838042458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

погода, общество, москва, россия