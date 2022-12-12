Москвичей предупредили о продолжении дождей до конца дня
В Москве выпадет еще до десяти миллиметров осадков до конца дня
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади
Работник коммунальной службы на заснеженной Манежной площади. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Еще до 10 миллиметров осадков выпадет в столице до конца дня, городские службы очищают водоприемные колодцы для беспрепятственного пропуска талых вод, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Рекордное количество осадков выпало в столице менее чем за сутки...В течение дня ожидается еще до 10 миллиметров осадков. Дожди сопровождаются активным таянием снега из-за положительных температур воздуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осадки уходят в ливневую сеть самотёком. Для их оперативного пропуска на улицах дежурят бригады ГУП "Мосводосток" и других коммунальных компаний города. Они очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве уже обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 миллиметра. Также он отметил, что не исключено обновление декабрьского максимума осадков.