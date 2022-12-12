https://ria.ru/20221212/obostrenie-1838100012.html

Российский посол прокомментировал обострение между Сербией и Косово

Российский посол прокомментировал обострение между Сербией и Косово - РИА Новости, 12.12.2022

Российский посол прокомментировал обострение между Сербией и Косово

Нынешнее обострение между Сербией и Косово направлено на то, чтобы надавить на президента Сербии Александра Вучича по теме независимости Косово, ЕС занял... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T15:48

2022-12-12T15:48

2022-12-12T15:48

в мире

александр вучич

александр боцан-харченко

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Нынешнее обострение между Сербией и Косово направлено на то, чтобы надавить на президента Сербии Александра Вучича по теме независимости Косово, ЕС занял одностороннюю позицию, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.По его словам, в Европе игнорируют базовый документ СБ ООН по этой тематике, а также ключевые договоренности для сербов, направленные на обеспечение их прав - прежде всего, соглашение о создании сообщества сербских муниципалитетов."Речь идет о том, что в данной ситуации в Европе, пользуясь геополитическими обстоятельствами, а Косово является частью всей этой цепочки - решить вопрос с Косово раз и навсегда в антисербском ключе, обеспечить независимость и вынудить президента Вучича признать Косово. В данном случае идет и силовое освоение Косово", - сказал российский посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, заявления от европолитиков звучат только в адрес Белграда. Он добавил, что Приштина готовит провокации, чтобы обвинить в них сербов.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края. Президент Сербии Александр Вучич призвал албанцев и сербов к сохранению мира в Косово и Метохии, подчеркнув, что косовские сербы не виноваты в нынешнем росте напряженности в крае.

https://ria.ru/20221125/konflikt-1834035306.html

https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html

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в мире, александр вучич, александр боцан-харченко, косово, сербия, белград (город), евросоюз, оон