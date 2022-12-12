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В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили восемь рейсов
В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили восемь рейсов - РИА Новости, 12.12.2022
В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили восемь рейсов
В московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 54 рейса задержаны и восемь отменены в понедельник утром на фоне сильного дождя и снегопада, РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T07:16
2022-12-12T07:16
2022-12-12T10:52
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 54 рейса задержаны и восемь отменены в понедельник утром на фоне сильного дождя и снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 6.53 мск понедельника, во "Внуково" десять рейсов задержаны, два отменены; в "Домодедово" 22 рейса задержаны, четыре отменены. В "Шереметьево" 22 рейса задержаны, два отменены.
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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
07:16 12.12.2022 (обновлено: 10:52 12.12.2022)
В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили восемь рейсов
В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили восемь рейсов, еще 54 задержаны