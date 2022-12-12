https://ria.ru/20221212/nepogoda-1837948603.html

В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили восемь рейсов

В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили восемь рейсов - РИА Новости, 12.12.2022

В аэропортах Москвы из-за непогоды отменили восемь рейсов

В московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 54 рейса задержаны и восемь отменены в понедельник утром на фоне сильного дождя и снегопада, РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T07:16

2022-12-12T07:16

2022-12-12T10:52

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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новости - туризм

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 54 рейса задержаны и восемь отменены в понедельник утром на фоне сильного дождя и снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 6.53 мск понедельника, во "Внуково" десять рейсов задержаны, два отменены; в "Домодедово" 22 рейса задержаны, четыре отменены. В "Шереметьево" 22 рейса задержаны, два отменены.

https://ria.ru/20221211/aeroport-1837934126.html

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москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм