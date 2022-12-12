https://ria.ru/20221212/neft-1838191439.html

G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть

G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.12.2022

G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть

Участники "большой семерки" призвали третьи страны, желающие импортировать российские сырую нефть и нефтепродукты по морю, воспользоваться предельной ценой на... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:59

2022-12-12T20:59

2022-12-12T20:59

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

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g7

евросоюз

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БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Участники "большой семерки" призвали третьи страны, желающие импортировать российские сырую нефть и нефтепродукты по морю, воспользоваться предельной ценой на продукцию.Лидеры стран "большой семерки" подтвердили свое намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих рынках."На неделе с 5 декабря 2022 года в наших государствах и территориях вступило в силу ограничение цен на российскую сырую нефть, транспортируемую морским транспортом, тем самым мы выполняем наше обязательство ограничить получение Россией прибыли от ее агрессивной войны против Украины, способствовать стабильности на мировых энергетических рынках и минимизировать негативные экономические последствия от агрессивной войны России, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода", - говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии."Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены. Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года", - добавили автора документа.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221211/gaz-1837854760.html

https://ria.ru/20221212/mekhanizm-1838176214.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, украина, германия, g7, евросоюз