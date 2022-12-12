Рейтинг@Mail.ru
G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221212/neft-1838191439.html
G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть
G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 12.12.2022
G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть
Участники "большой семерки" призвали третьи страны, желающие импортировать российские сырую нефть и нефтепродукты по морю, воспользоваться предельной ценой на... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:59
2022-12-12T20:59
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
украина
германия
g7
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798318452_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_546947fe9d5a50cf5d2d9df33c50dea7.jpg
БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Участники "большой семерки" призвали третьи страны, желающие импортировать российские сырую нефть и нефтепродукты по морю, воспользоваться предельной ценой на продукцию.Лидеры стран "большой семерки" подтвердили свое намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих рынках."На неделе с 5 декабря 2022 года в наших государствах и территориях вступило в силу ограничение цен на российскую сырую нефть, транспортируемую морским транспортом, тем самым мы выполняем наше обязательство ограничить получение Россией прибыли от ее агрессивной войны против Украины, способствовать стабильности на мировых энергетических рынках и минимизировать негативные экономические последствия от агрессивной войны России, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода", - говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии."Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены. Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года", - добавили автора документа.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221211/gaz-1837854760.html
https://ria.ru/20221212/mekhanizm-1838176214.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798318452_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_aa685c22327862a0e819388f783eb90f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак, россия, украина, германия, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Украина, Германия, G7, Евросоюз
20:59 12.12.2022
 
G7 призвала третьи страны использовать потолок цен на российскую нефть

Участники G7 призвали третьи страны воспользоваться ограничением цен на нефть из России

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки"
Лидеры Большой семерки - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 дек - РИА Новости. Участники "большой семерки" призвали третьи страны, желающие импортировать российские сырую нефть и нефтепродукты по морю, воспользоваться предельной ценой на продукцию.
Лидеры стран "большой семерки" подтвердили свое намерение постепенно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих рынках.
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
11 декабря, 12:35
СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ
"На неделе с 5 декабря 2022 года в наших государствах и территориях вступило в силу ограничение цен на российскую сырую нефть, транспортируемую морским транспортом, тем самым мы выполняем наше обязательство ограничить получение Россией прибыли от ее агрессивной войны против Украины, способствовать стабильности на мировых энергетических рынках и минимизировать негативные экономические последствия от агрессивной войны России, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода", - говорится в заявлении, опубликованном на портале G7 страны-председателя Германии.
"Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены. Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года", - добавили автора документа.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 19:26
Европейский дипломат прокомментировал скачки цен на нефть в ЕС
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияУкраинаГерманияG7Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала