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Комитет ГД одобрил проект об особенностях налогообложения в новых регионах - РИА Новости, 12.12.2022
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Комитет ГД одобрил проект об особенностях налогообложения в новых регионах
Комитет ГД одобрил проект об особенностях налогообложения в новых регионах - РИА Новости, 12.12.2022
Комитет ГД одобрил проект об особенностях налогообложения в новых регионах
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта об особенностях налогообложения на территориях Донецкой РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:23
2022-12-12T17:23
специальная военная операция на украине
экономика
россия
луганская народная республика
херсонская область
госдума рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта об особенностях налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 декабря.Документ предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех регионов России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет организаций и физлиц, перехода на специальные налоговые режимы, учета расходов, определения особого порядка признания граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ.Правительство при этом сможет установить основания и условия неприменения ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах в этих регионах за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета), правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.Законопроект предусматривает, что обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов применять контрольно-кассовую технику наступает с 1 февраля 2025 года. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о продлении начала срока ее применения, но не более чем на три года.Кабмин также будет устанавливать условия начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на территориях этих четырех регионов. При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.
https://ria.ru/20221212/nasledstvo-1837986760.html
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экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ
17:23 12.12.2022
 
Комитет ГД одобрил проект об особенностях налогообложения в новых регионах

Комитет Госдумы одобрил проект об особенностях налогообложения в четырех новых регионах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта об особенностях налогообложения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На рассмотрение Думы его планируется вынести 15 декабря.
Документ предоставляет правительству РФ право в 2023 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие особенности применения законодательства о налогах и сборах на территориях этих четырех регионов России. В частности, это касается порядка постановки на налоговый учет организаций и физлиц, перехода на специальные налоговые режимы, учета расходов, определения особого порядка признания граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами РФ.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 11:10
В ГД одобрили проект о порядке наследования имущества в новых регионах
Правительство при этом сможет установить основания и условия неприменения ответственности к лицам, состоящим на учете в налоговых органах в этих регионах за нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета), правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения.
Законопроект предусматривает, что обязанность организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими расчетов применять контрольно-кассовую технику наступает с 1 февраля 2025 года. Однако правительство РФ будет вправе принять решение о продлении начала срока ее применения, но не более чем на три года.
Кабмин также будет устанавливать условия начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на территориях этих четырех регионов. При этом самим регионам предоставляется право своими законами в 2023-2024 годах снижать до 0% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков ставки налога при применении упрощенной или патентной системы налогообложения.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьГосдума РФ
 
 
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