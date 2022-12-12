17:49 12.12.2022 (обновлено: 18:13 12.12.2022)
Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД
МИД: Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за ситуацией
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме – особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли "власти" в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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"Цель провокаторов ясна – взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. И лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удается избежать крупных инцидентов, скатывания ситуации к открытому противостоянию с плачевными последствиями", - подчеркнула Захарова.
Ответственность за "политическую деградацию в Косово, ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с "премьером" Альбином Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон", указала она.
"Налицо очередной оглушительный провал есовского посредничества в буксующем диалоге Белграда и Приштины. Рассеиваются последние иллюзии насчет способности ЕС урезонить косовоалбанских деятелей, которые в открытую отмахиваются от любых советов и фактически диктуют окружающим свои правила. Еще очевиднее стали неумение и нежелание Брюсселя побуждать их к выполнению согласованных договоренностей, порочная практика штамповки сомнительных компромиссов по Косово за сербский счет. Евробюрократам и наиболее рьяным европейским лидерам гораздо проще сваливать вину за все неудачи на сербов, нежели связываться с приштинскими радикалами", - заявила представитель российского МИД.