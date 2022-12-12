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Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022
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Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД
Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022
Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД
Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T17:49
2022-12-12T18:13
москва
косово
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
приштина
мария захарова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме – особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли "власти" в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства."Цель провокаторов ясна – взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. И лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удается избежать крупных инцидентов, скатывания ситуации к открытому противостоянию с плачевными последствиями", - подчеркнула Захарова.Ответственность за "политическую деградацию в Косово, ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с "премьером" Альбином Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон", указала она."Налицо очередной оглушительный провал есовского посредничества в буксующем диалоге Белграда и Приштины. Рассеиваются последние иллюзии насчет способности ЕС урезонить косовоалбанских деятелей, которые в открытую отмахиваются от любых советов и фактически диктуют окружающим свои правила. Еще очевиднее стали неумение и нежелание Брюсселя побуждать их к выполнению согласованных договоренностей, порочная практика штамповки сомнительных компромиссов по Косово за сербский счет. Евробюрократам и наиболее рьяным европейским лидерам гораздо проще сваливать вину за все неудачи на сербов, нежели связываться с приштинскими радикалами", - заявила представитель российского МИД.
https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221212/serbiya-1838143967.html
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москва, косово, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, приштина, мария захарова, альбин курти
Москва, Косово, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, Приштина, Мария Захарова, Альбин Курти
17:49 12.12.2022 (обновлено: 18:13 12.12.2022)
 
Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД

МИД: Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за ситуацией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме – особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли "власти" в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Сербы блокируют дорогу возле села Рударе, к северу от Митровицы. 11 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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"Цель провокаторов ясна – взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. И лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удается избежать крупных инцидентов, скатывания ситуации к открытому противостоянию с плачевными последствиями", - подчеркнула Захарова.
Ответственность за "политическую деградацию в Косово, ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с "премьером" Альбином Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон", указала она.
"Налицо очередной оглушительный провал есовского посредничества в буксующем диалоге Белграда и Приштины. Рассеиваются последние иллюзии насчет способности ЕС урезонить косовоалбанских деятелей, которые в открытую отмахиваются от любых советов и фактически диктуют окружающим свои правила. Еще очевиднее стали неумение и нежелание Брюсселя побуждать их к выполнению согласованных договоренностей, порочная практика штамповки сомнительных компромиссов по Косово за сербский счет. Евробюрократам и наиболее рьяным европейским лидерам гораздо проще сваливать вину за все неудачи на сербов, нежели связываться с приштинскими радикалами", - заявила представитель российского МИД.
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МоскваКосовоРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзПриштинаМария ЗахароваАльбин Курти
 
 
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