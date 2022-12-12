https://ria.ru/20221212/kosovo-1838146020.html

Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД

Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД - РИА Новости, 12.12.2022

Москва встревожена обострением обстановки в Косово, заявил МИД

Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T17:49

2022-12-12T17:49

2022-12-12T18:13

москва

косово

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

приштина

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d80842de9409bd958fb34b5b956779.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва встревожена новым обострением обстановки в Косово, следит за развитием ситуации в круглосуточном режиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Встревожены новым обострением обстановки в сербском крае. Отслеживаем ее развитие буквально в круглосуточном режиме – особенно после серии провокаций, которые при потворстве США и Евросоюза предприняли "власти" в Приштине, взявшие курс на ужесточение репрессий против сербов в Косово, применение прямого этнически мотивированного насилия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства."Цель провокаторов ясна – взять под полный контроль неалбанские северные районы провинции. И лишь благодаря выдержке косовских сербов, опирающихся на поддержку Белграда, пока удается избежать крупных инцидентов, скатывания ситуации к открытому противостоянию с плачевными последствиями", - подчеркнула Захарова.Ответственность за "политическую деградацию в Косово, ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с "премьером" Альбином Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон", указала она."Налицо очередной оглушительный провал есовского посредничества в буксующем диалоге Белграда и Приштины. Рассеиваются последние иллюзии насчет способности ЕС урезонить косовоалбанских деятелей, которые в открытую отмахиваются от любых советов и фактически диктуют окружающим свои правила. Еще очевиднее стали неумение и нежелание Брюсселя побуждать их к выполнению согласованных договоренностей, порочная практика штамповки сомнительных компромиссов по Косово за сербский счет. Евробюрократам и наиболее рьяным европейским лидерам гораздо проще сваливать вину за все неудачи на сербов, нежели связываться с приштинскими радикалами", - заявила представитель российского МИД.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/serbiya-1838143967.html

москва

косово

россия

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, косово, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, приштина, мария захарова, альбин курти