https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838039993.html
В Греции заморозили активы вице-президента ЕП из-за подозрений в коррупции
В Греции заморозили активы вице-президента ЕП из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 12.12.2022
В Греции заморозили активы вице-президента ЕП из-за подозрений в коррупции
Власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли, подозреваемой в коррупции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T13:29
2022-12-12T13:29
2022-12-12T13:29
коррупция
в мире
роберта метсола
греция
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837694802_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_bc07becd554531908c8888565a3f699b.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли, подозреваемой в коррупции, передает агентство Франс Пресс.Аресту также подлежат активы родственников Кайли, сообщил глава греческого управления по борьбе с отмыванием денег Харалампос Вурлиотис."Это касается счетов, сейфов, компаний и прочих других финансовых активов", - добавил глава ведомства.Бельгийские власти в минувшую пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.
https://ria.ru/20221207/korruptsiya-1837076846.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837694802_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_4315ddbed5a1f121e8d4a9165b1c713e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коррупция, в мире, роберта метсола, греция, европарламент
Коррупция, В мире, Роберта Метсола, Греция, Европарламент
В Греции заморозили активы вице-президента ЕП из-за подозрений в коррупции
Власти Греции заморозили активы вице-президента ЕП Евы Кайли из-за подозрений в коррупции