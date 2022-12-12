https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838039993.html

В Греции заморозили активы вице-президента ЕП из-за подозрений в коррупции

В Греции заморозили активы вице-президента ЕП из-за подозрений в коррупции - РИА Новости, 12.12.2022

В Греции заморозили активы вице-президента ЕП из-за подозрений в коррупции

Власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли, подозреваемой в коррупции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T13:29

2022-12-12T13:29

2022-12-12T13:29

коррупция

в мире

роберта метсола

греция

европарламент

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Власти Греции заморозили активы вице-председателя Европарламента Евы Кайли, подозреваемой в коррупции, передает агентство Франс Пресс.Аресту также подлежат активы родственников Кайли, сообщил глава греческого управления по борьбе с отмыванием денег Харалампос Вурлиотис."Это касается счетов, сейфов, компаний и прочих других финансовых активов", - добавил глава ведомства.Бельгийские власти в минувшую пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер, по месту жительства политика проведен обыск. Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен). Глава Европарламента Роберта Метсола решила незамедлительно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, делегированные Кайли как вице-президенту ЕП.

https://ria.ru/20221207/korruptsiya-1837076846.html

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коррупция, в мире, роберта метсола, греция, европарламент