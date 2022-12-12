https://ria.ru/20221212/korporativ-1838159039.html

В Узбекистане чиновникам запретили проводить корпоративы на Новый год

В Узбекистане чиновникам запретили проводить корпоративы на Новый год - РИА Новости, 12.12.2022

В Узбекистане чиновникам запретили проводить корпоративы на Новый год

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов запретил госорганам проводить новогодние корпоративы за счёт государственных средств, сообщает в понедельник местное... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T18:25

2022-12-12T18:25

2022-12-12T18:25

в мире

абдулла арипов

узбекистан

новый год

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ТАШКЕНТ, 12 дек – РИА Новости. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов запретил госорганам проводить новогодние корпоративы за счёт государственных средств, сообщает в понедельник местное интернет-издание gazeta.uz."Глава правительства запретил всем государственным организациям и хокимиятам (администрациям регионов – ред.) организовывать корпоратив, накрывать праздничные столы и устраивать фейерверк за счёт бюджета и внебюджетных средств", - уточняет gazeta.uz.По данным издания, такое решение принято в понедельник в ходе заседания правительства страны, посвящённого вопросам предстоящего празднованию Нового года.В узбекских СМИ сообщают, что в этот раз запрет на новогодние коллективные празднования для чиновников продиктован необходимостью экономии бюджетных средств.В 2020 году власти Узбекистана также сначала запретили госпредприятиям проводить новогодние корпоративы в рамках борьбы с распространением коронавируса, но затем все-таки разрешили.

https://ria.ru/20221212/uzbekistan-1837977571.html

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в мире, абдулла арипов, узбекистан, новый год