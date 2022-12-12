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В Подмосковье за сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 87 случаев COVID-19, госпитализировано 24 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:37
2022-12-12T11:37
2022-12-12T11:37
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 87 случаев COVID-19, госпитализировано 24 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 87, госпитализировано 24 человека, выздоровело 72 человека за сутки, умерло два человека", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 196 новых случаев COVID-19.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 24 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 72 новых случая COVID-19, умерли два человека