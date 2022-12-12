https://ria.ru/20221212/kitay-1837989332.html
Названы главные бенефициары смягчения антиковидной политики в КНР
Названы главные бенефициары смягчения антиковидной политики в КНР - РИА Новости, 12.12.2022
Названы главные бенефициары смягчения антиковидной политики в КНР
Наблюдатели назвали главных бенефициаров смягчения антикоронавирусных мер в КНР. Это группы, вносящие наибольший вклад в развитие национальной экономики и,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:37
2022-12-12T11:37
2022-12-12T11:37
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коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Наблюдатели назвали главных бенефициаров смягчения антикоронавирусных мер в КНР. Это группы, вносящие наибольший вклад в развитие национальной экономики и, вместе с тем, наиболее уязвимые перед жесткими санитарными ограничениями: мелкий бизнес и мигрирующая рабочая сила."Известно, что предпринятые ранее профилактические меры в значительной степени неблагоприятно сказывались на деятельности, прежде всего, среднего и малого бизнеса. Неудивительно, что в такой ситуации многие наши граждане испытывали проблемы с трудоустройством", - отметил в интервью CGTNпрофессор Академии общественных наук КНР Сюэ Фуци.Мелкий бизнес в Китае – это, прежде всего, индивидуальное предпринимательство. По данным Госуправления КНР по регулированию рынка, количество индивидуальных предпринимателей в стране сегодня составляет 111 миллионов. Каждый индивидуальный предприниматель в среднем нанимает еще двух-трех работников. Таким образом, они обеспечивают работой порядка трети от общей численности трудоспособного населения КНР."Это люди, которые ведут свой бизнес в пределах микрорайонов. Раньше микрорайоны полностью закрывались из-за нескольких случаев COVID-19. В результате мелкое индивидуальное предпринимательство оказалось наиболее уязвимым перед ударом эпидемии коронавируса. По последним официальным данным, около 60% мелких предприятий до сих пор работают себе в убыток", - напоминает аналитик CGTNКонстантин Щепин.Второй бенефициар либерализации антиковидных мер – мигрирующая рабочая сила, численность которой, по отдельным оценкам, достигает в КНР 300 миллионов человек. "Нужно понимать, что мигрирующая рабочая сила в Китае – это не просто работяги из деревень. Это и белые воротнички, которые, оказавшись отрезанными от непосредственного места работы, могли работать "по удаленке". Однако такой стиль работы зачастую оказывался неэффективным. Более того, "по удаленке" не могли работать строители, обслуживающий персонал и т.д. Многие оказались отрезанными от прямого источника доходов. Поэтому нынешняя отмена ограничений мобильности между регионами вновь даст возможность рабочим – зарабатывать", - говорит аналитик CGTN.Профессор Академии общественных наук КНР, в свою очередь, подчеркнул важность смягчения антиковидных мер для роста уверенности потребителей и бизнеса в рынках. "Самый большой плюс новой политики связан, конечно, с горизонтом планирования бизнеса, восстановлением экономической активности хозяйствующих субъектов, когда наконец-то наступила ясность", - отметил эксперт."Кроме того, правительством предпринимается целый пакет дополнительных мер по стимулирования потребления, инвестиций и экспорта, созданию новых рабочих мест и снижению налогового бремени и издержек для бизнеса", - напомнил Сюэ Фуци.
https://ria.ru/20221212/kitay-1837981799.html
https://ria.ru/20221209/metody-1837448856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, китай
Россия-Китай: Главное, Коронавирус COVID-19, Китай
МОСКВА, 12 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Наблюдатели назвали главных бенефициаров смягчения антикоронавирусных мер в КНР. Это группы, вносящие наибольший вклад в развитие национальной экономики и, вместе с тем, наиболее уязвимые перед жесткими санитарными ограничениями: мелкий бизнес и мигрирующая рабочая сила.
"Известно, что предпринятые ранее профилактические меры в значительной степени неблагоприятно сказывались на деятельности, прежде всего, среднего и малого бизнеса. Неудивительно, что в такой ситуации многие наши граждане испытывали проблемы с трудоустройством", - отметил в интервью CGTNпрофессор Академии общественных наук КНР Сюэ Фуци.
Мелкий бизнес в Китае
– это, прежде всего, индивидуальное предпринимательство. По данным Госуправления КНР по регулированию рынка, количество индивидуальных предпринимателей в стране сегодня составляет 111 миллионов. Каждый индивидуальный предприниматель в среднем нанимает еще двух-трех работников. Таким образом, они обеспечивают работой порядка трети от общей численности трудоспособного населения КНР.
"Это люди, которые ведут свой бизнес в пределах микрорайонов. Раньше микрорайоны полностью закрывались из-за нескольких случаев COVID-19. В результате мелкое индивидуальное предпринимательство оказалось наиболее уязвимым перед ударом эпидемии коронавируса. По последним официальным данным, около 60% мелких предприятий до сих пор работают себе в убыток", - напоминает аналитик CGTNКонстантин Щепин.
"Сейчас, с сокращением географии локдаунов до домов, подъездов, этажей, и даже квартир - им "открыли кислород": частные лавки, рестораны, мелкие предприятия - возобновили свою работу. Это станет мгновенным бустером для китайской экономики", - отмечает он.
Второй бенефициар либерализации антиковидных мер – мигрирующая рабочая сила, численность которой, по отдельным оценкам, достигает в КНР 300 миллионов человек. "Нужно понимать, что мигрирующая рабочая сила в Китае – это не просто работяги из деревень. Это и белые воротнички, которые, оказавшись отрезанными от непосредственного места работы, могли работать "по удаленке". Однако такой стиль работы зачастую оказывался неэффективным. Более того, "по удаленке" не могли работать строители, обслуживающий персонал и т.д. Многие оказались отрезанными от прямого источника доходов. Поэтому нынешняя отмена ограничений мобильности между регионами вновь даст возможность рабочим – зарабатывать", - говорит аналитик CGTN.
Профессор Академии общественных наук КНР, в свою очередь, подчеркнул важность смягчения антиковидных мер для роста уверенности потребителей и бизнеса в рынках. "Самый большой плюс новой политики связан, конечно, с горизонтом планирования бизнеса, восстановлением экономической активности хозяйствующих субъектов, когда наконец-то наступила ясность", - отметил эксперт.
"Кроме того, правительством предпринимается целый пакет дополнительных мер по стимулирования потребления, инвестиций и экспорта, созданию новых рабочих мест и снижению налогового бремени и издержек для бизнеса", - напомнил Сюэ Фуци.
"Надеемся, что в совокупности принятые меры позволяют бизнесу в значительной степени активизировать свою деятельность, с оптимизмом смотреть на экономическое развитие в следующем году. По сравнению с ситуацией в мире в целом Китай выглядит весьма благополучно. Можно сказать, мы вышли из крайне сложной ситуации с минимальными потерями", - резюмировал эксперт.