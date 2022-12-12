https://ria.ru/20221212/karaul-1837952014.html

В Президентском полку рассказали об истории начала службы на "посту №1"

В Президентском полку рассказали об истории начала службы на "посту №1" - РИА Новости, 12.12.2022

В Президентском полку рассказали об истории начала службы на "посту №1"

Начало несения почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве четверть века назад готовили долго и тщательно, рассказал командир... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T07:54

2022-12-12T07:54

2022-12-12T07:54

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Начало несения почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве четверть века назад готовили долго и тщательно, рассказал командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майор Андрей Филякин.В понедельник исполняется 25 лет со дня установки постоянного поста почетного караула ("Поста №1") у Вечного огня в Александровском саду в столице России. Это главный караульный пост в стране. Службу на нем несут военнослужащие Президентского полка."Я был непосредственным участником тех событий", - сказал Филякин журналистам. По его словам, он очень хорошо помнит, как в тот день в 8.00 утра впервые на "Пост №1" заступили часовые - ефрейтор Роман Чернобуров из Смоленска и Александр Горбашков из Владимира, а первым разводящим был старший сержант Максим Волгунов из Нижнего Новгорода."Это было очень знаменательно, памятное событие в истории полка, так как мы достаточно продолжительное время к нему готовились, проявляя при этом старание, желание, инициативу, и хотели добиться максимально положительного результата при выставлении почетного караула именно в день 12 декабря 1997 года, в День конституции", - вспоминает Филякин.А Чернобуров, Горбашков и Волгунов после завершения службы в Президентском полку продолжили службу в российских силовых структурах, отметил генерал. "И достойно пронесли высокое звание воина-кремлевца", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221212/dinastii-1837951180.html

https://ria.ru/20221212/chasovye-1837949327.html

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россия, москва, смоленск