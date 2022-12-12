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В Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре - РИА Новости, 12.12.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20221212/gazoprovod-1838000648.html
В Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре
В Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре - РИА Новости, 12.12.2022
В Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре
В Вологодской области началось строительство магистрального газопровода Липин Бор–Вытегра, который станет одним из направлений газопровода-отвода к западным... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:15
2022-12-12T12:15
вологодская область
олег кувшинников
вытегра
вытегорский район
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ВОЛОГДА, 12 дек – РИА Новости. В Вологодской области началось строительство магистрального газопровода Липин Бор–Вытегра, который станет одним из направлений газопровода-отвода к западным районам Вологодчины и карельскому Пудожу, сообщила пресс-служба правительства области.Протяженность газопровода составит порядка 130 километров. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 года."Мы дали старт строительству магистрального газопровода, которого жители ждали десятилетиями. Как известно, газификация является драйвером устойчивого развития территорий. Жизнь земляков в Вытегорском районе выйдет на качественно новый уровень, появятся возможности для реализации новых инвестпроектов", – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.С вводом газопровода газ появится в промышленных предприятиях, социальных объектах и жилых домах Вытегры. Параллельно с магистральным в Вытегре строят межпоселковый газопровод и распределительные сети.Газопровод до Вытегры – это третий этап крупного проекта по газификации Вологодской области, который реализуется в рамках соглашения Правительства региона и ПАО "Газпром". На первом этапе в 2021 году газ появился в городе Кириллове, отсюда к 2023 году ветку дотянут до Белозерска. Второй этап – строительство газопровода от Кириллова до села Липин Бор. Объект готов на 90%, в строй его введут в сентябре 2023 года. С началом строительства газопровода до Вытегры регион приступил к третьему этапу проекта. Завершится проект строительством газопровода от Вытегры до Пудожа в Карелии, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221208/vologodchina-1837254009.html
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олег кувшинников, вытегра, вытегорский район
Вологодская область, Олег Кувшинников, Вытегра, Вытегорский район
12:15 12.12.2022
 

В Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре

© Фото : Правительство Вологодской областиВ Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре
В Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : Правительство Вологодской области
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ВОЛОГДА, 12 дек – РИА Новости. В Вологодской области началось строительство магистрального газопровода Липин Бор–Вытегра, который станет одним из направлений газопровода-отвода к западным районам Вологодчины и карельскому Пудожу, сообщила пресс-служба правительства области.
Протяженность газопровода составит порядка 130 километров. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.
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"Мы дали старт строительству магистрального газопровода, которого жители ждали десятилетиями. Как известно, газификация является драйвером устойчивого развития территорий. Жизнь земляков в Вытегорском районе выйдет на качественно новый уровень, появятся возможности для реализации новых инвестпроектов", – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
С вводом газопровода газ появится в промышленных предприятиях, социальных объектах и жилых домах Вытегры. Параллельно с магистральным в Вытегре строят межпоселковый газопровод и распределительные сети.
Газопровод до Вытегры – это третий этап крупного проекта по газификации Вологодской области, который реализуется в рамках соглашения Правительства региона и ПАО "Газпром". На первом этапе в 2021 году газ появился в городе Кириллове, отсюда к 2023 году ветку дотянут до Белозерска. Второй этап – строительство газопровода от Кириллова до села Липин Бор. Объект готов на 90%, в строй его введут в сентябре 2023 года. С началом строительства газопровода до Вытегры регион приступил к третьему этапу проекта. Завершится проект строительством газопровода от Вытегры до Пудожа в Карелии, пояснили в пресс-службе.
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВытеграВытегорский район
 
 
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