В Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре
© Фото : Правительство Вологодской областиВ Вологодской области началось строительство газопровода к Вытегре
ВОЛОГДА, 12 дек – РИА Новости. В Вологодской области началось строительство магистрального газопровода Липин Бор–Вытегра, который станет одним из направлений газопровода-отвода к западным районам Вологодчины и карельскому Пудожу, сообщила пресс-служба правительства области.
Протяженность газопровода составит порядка 130 километров. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.
"Мы дали старт строительству магистрального газопровода, которого жители ждали десятилетиями. Как известно, газификация является драйвером устойчивого развития территорий. Жизнь земляков в Вытегорском районе выйдет на качественно новый уровень, появятся возможности для реализации новых инвестпроектов", – сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
С вводом газопровода газ появится в промышленных предприятиях, социальных объектах и жилых домах Вытегры. Параллельно с магистральным в Вытегре строят межпоселковый газопровод и распределительные сети.
Газопровод до Вытегры – это третий этап крупного проекта по газификации Вологодской области, который реализуется в рамках соглашения Правительства региона и ПАО "Газпром". На первом этапе в 2021 году газ появился в городе Кириллове, отсюда к 2023 году ветку дотянут до Белозерска. Второй этап – строительство газопровода от Кириллова до села Липин Бор. Объект готов на 90%, в строй его введут в сентябре 2023 года. С началом строительства газопровода до Вытегры регион приступил к третьему этапу проекта. Завершится проект строительством газопровода от Вытегры до Пудожа в Карелии, пояснили в пресс-службе.