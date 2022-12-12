https://ria.ru/20221212/forum-1838006173.html
Путин отметил любовь участников студенческого форума "Твой Ход" к Родине
Путин отметил любовь участников студенческого форума "Твой Ход" к Родине - РИА Новости, 12.12.2022
Путин отметил любовь участников студенческого форума "Твой Ход" к Родине
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам всероссийского студенческого форума "Твой Ход" и лауреатам национальной премии "Студент года" отметил,... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T12:03
2022-12-12T12:03
2022-12-12T12:03
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам всероссийского студенческого форума "Твой Ход" и лауреатам национальной премии "Студент года" отметил, что их всех объединяет любовь к Родине и огромное желание быть полезными своей стране, сообщается на сайте Кремля."Для участия в форуме в Москву приехали представители всех регионов нашей страны, в том числе Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Это руководители вузов и ссузов, лидеры студенческого самоуправления и победители Всероссийского конкурса "Твой Ход", финалисты Российской национальной премии "Студент года - 2022" и просто талантливые, энергичные, целеустремленные юноши и девушки. Всех вас объединяют любовь к Родине, огромное желание быть полезным своей стране, внести личный вклад в её развитие", - говорится в тексте телеграммы президента.Путин подчеркнул, что создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодежи является общенациональным приоритетом. Российский лидер отдельно отметил участие студенческого сообщества в этой масштабной работе."Благодаря вашей созидательной энергии, энтузиазму и неравнодушию воплощаются в жизнь востребованные проекты в науке, технологиях и социальной сфере, в поисковом и волонтёрском движениях. По зову сердца вы помогаете тем, кто нуждается в поддержке и внимании, заботитесь о благополучии родных городов и посёлков. И конечно, особо отмечу ваши усилия, направленные на патриотическое, духовно-нравственное воспитание школьников", - добавил президент.Путин выразил уверенность, что форум предоставит участникам отличную возможность пообщаться, обменяться опытом, а его решения будут содействовать запуску новых, перспективных идей и инициатив. Он пожелал участникам успехов и всего самого доброго.
https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html
https://ria.ru/20221203/mobilizovannye-1835848113.html
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Общество, Владимир Путин, Россия, Москва, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Путин отметил любовь участников студенческого форума "Твой Ход" к Родине
Путин: участников студенческого форума "Твой Ход" объединяет желание быть полезными России