https://ria.ru/20221212/festival-1837999752.html

"Белая змея" открывает фестиваль китайских мультфильмов во Владивостоке

"Белая змея" открывает фестиваль китайских мультфильмов во Владивостоке - РИА Новости, 12.12.2022

"Белая змея" открывает фестиваль китайских мультфильмов во Владивостоке

Фестиваль китайских мультфильмов открывается во Владивостоке, с 12 по 16 декабря в двух кинотеатрах приморцам покажут ленты "Белая змея" и "Медведи-соседи:... РИА Новости, 12.12.2022

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ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Фестиваль китайских мультфильмов открывается во Владивостоке, с 12 по 16 декабря в двух кинотеатрах приморцам покажут ленты "Белая змея" и "Медведи-соседи: Большое уменьшение", сообщает мэрия."С12 по 16 декабря в кинотеатрах "Уссури" и "Иллюзион" будет проходить фестиваль китайских мультфильмов. В программе - мультфильмы "Белая змея" и "Медведи-соседи: Большое уменьшение"... Открытие состоится 12 декабря в 10.00 (03.00 мск) в кинотеатре "Уссури", - говорится в сообщении.Фестиваль открывает полнометражный мультфильм "Белая змея" (12+), режиссёры - Амп Вон, Чжао Цзи. Лента в 2020 году была представлена в специальной программе "Анимация" 42-го Московского международного кинофестиваля. Также приморские зрители увидят мультфильм "Медведи-соседи: Большое уменьшение" (6+), режиссеры - Линь Юнчан, Линь Хуэйда, Дин Лян. Ленты демонстрируются в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.Ранее о показах китайских мультфильмов в кинотеатрах города договорились глава Владивостока Константин Шестаков и генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань.

https://ria.ru/20221208/interes-1837257923.html

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Артем Смирнов

константин шестаков, китай, владивосток