https://ria.ru/20221212/ekologiya-1838001901.html

Власти ЯНАО планируют увеличить количество экологических классов в школах

Власти ЯНАО планируют увеличить количество экологических классов в школах - РИА Новости, 12.12.2022

Власти ЯНАО планируют увеличить количество экологических классов в школах

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют в 2023 году увеличить количество экологических классов в школах, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T11:49

2022-12-12T11:49

2022-12-12T11:49

ямало-ненецкий автономный округ

александр калинин

ямал

салехард

новый уренгой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149337/58/1493375899_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_381d9f33cb9a2ce7e0020df0bb9ddebf.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют в 2023 году увеличить количество экологических классов в школах, сообщает пресс-служба губернатора региона."Хочется отметить, что некоторые наши планы и задачи мы серьезно перевыполнили. В следующем году мы должны продолжать те мероприятия, которые начаты сейчас. Надеемся, что ямальцы нас поддержат. Планируем расширить количество экологических классов, усилить программу экологического просвещения и образования, продолжать уборки", - рассказал первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин о результатах, которых удалось достичь в Год экологии, и планах на 2023 год. Слова чиновника приводятся в сообщении.Калинин добавил, что большинство реализованных проектов были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок. Благодаря слаженной работе органов власти и местных жителей удалось убрать 108 тысяч кубометров мусора. Генеральная уборка продолжится и в 2023 году, уже запланированы работы по устранению известных неубранных свалок.Пресс-служба отмечает, что 30 детей из Салехарда и Нового Уренгоя обучаются в открывшихся в ямальских школах экоклассах по программам с усиленным погружением в естественно-научные дисциплины. В будущем году дети примут участие в летних экспедициях и экскурсиях на предприятия ТЭК и АПК.Проект "Юный геолог" объединил 80 школьников и студентов из различных муниципалитетов региона. Вместе они побывали в поселке Полярный. Ребята в течение пяти дней научились искать редкие камни, прослушали лекции геологов и экологов. Практика будет продолжена и в 2023 году. Планируется, что в проекте примут участие 100 ямальцев.В Год экологии на Ямале были реализованы и научные проекты. Особое внимание уделялось стратегической задаче – восстановлению численности сиговых. Только в 2022 в реки выпустили 10,5 миллиона мальков. Работа в этом направлении продолжается. В перечень приоритетов входит и развитие особо охраняемых природных территорий. В 2023 году на Ямале обследуют новые экологические маршруты природного парка "Ингилор", уточняют власти.

https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html

https://ria.ru/20221129/dorogi-1834954594.html

ямал

салехард

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр калинин, ямал, салехард, новый уренгой