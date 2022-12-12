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Власти ЯНАО планируют увеличить количество экологических классов в школах - РИА Новости, 12.12.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221212/ekologiya-1838001901.html
Власти ЯНАО планируют увеличить количество экологических классов в школах
Власти ЯНАО планируют увеличить количество экологических классов в школах - РИА Новости, 12.12.2022
Власти ЯНАО планируют увеличить количество экологических классов в школах
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют в 2023 году увеличить количество экологических классов в школах, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T11:49
2022-12-12T11:49
ямало-ненецкий автономный округ
александр калинин
ямал
салехард
новый уренгой
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют в 2023 году увеличить количество экологических классов в школах, сообщает пресс-служба губернатора региона."Хочется отметить, что некоторые наши планы и задачи мы серьезно перевыполнили. В следующем году мы должны продолжать те мероприятия, которые начаты сейчас. Надеемся, что ямальцы нас поддержат. Планируем расширить количество экологических классов, усилить программу экологического просвещения и образования, продолжать уборки", - рассказал первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин о результатах, которых удалось достичь в Год экологии, и планах на 2023 год. Слова чиновника приводятся в сообщении.Калинин добавил, что большинство реализованных проектов были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок. Благодаря слаженной работе органов власти и местных жителей удалось убрать 108 тысяч кубометров мусора. Генеральная уборка продолжится и в 2023 году, уже запланированы работы по устранению известных неубранных свалок.Пресс-служба отмечает, что 30 детей из Салехарда и Нового Уренгоя обучаются в открывшихся в ямальских школах экоклассах по программам с усиленным погружением в естественно-научные дисциплины. В будущем году дети примут участие в летних экспедициях и экскурсиях на предприятия ТЭК и АПК.Проект "Юный геолог" объединил 80 школьников и студентов из различных муниципалитетов региона. Вместе они побывали в поселке Полярный. Ребята в течение пяти дней научились искать редкие камни, прослушали лекции геологов и экологов. Практика будет продолжена и в 2023 году. Планируется, что в проекте примут участие 100 ямальцев.В Год экологии на Ямале были реализованы и научные проекты. Особое внимание уделялось стратегической задаче – восстановлению численности сиговых. Только в 2022 в реки выпустили 10,5 миллиона мальков. Работа в этом направлении продолжается. В перечень приоритетов входит и развитие особо охраняемых природных территорий. В 2023 году на Ямале обследуют новые экологические маршруты природного парка "Ингилор", уточняют власти.
https://ria.ru/20221202/fedsubsidiya-1835866586.html
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александр калинин, ямал, салехард, новый уренгой
Ямало-Ненецкий автономный округ, Александр Калинин, Ямал, Салехард, Новый Уренгой
11:49 12.12.2022
 

Власти ЯНАО планируют увеличить количество экологических классов в школах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкУборка мусора
Уборка мусора - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Уборка мусора
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют в 2023 году увеличить количество экологических классов в школах, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Хочется отметить, что некоторые наши планы и задачи мы серьезно перевыполнили. В следующем году мы должны продолжать те мероприятия, которые начаты сейчас. Надеемся, что ямальцы нас поддержат. Планируем расширить количество экологических классов, усилить программу экологического просвещения и образования, продолжать уборки", - рассказал первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин о результатах, которых удалось достичь в Год экологии, и планах на 2023 год. Слова чиновника приводятся в сообщении.
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2 декабря, 13:51Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал получит федсубсидию на развитие инфраструктуры в городе Губкинский
Калинин добавил, что большинство реализованных проектов были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок. Благодаря слаженной работе органов власти и местных жителей удалось убрать 108 тысяч кубометров мусора. Генеральная уборка продолжится и в 2023 году, уже запланированы работы по устранению известных неубранных свалок.
Пресс-служба отмечает, что 30 детей из Салехарда и Нового Уренгоя обучаются в открывшихся в ямальских школах экоклассах по программам с усиленным погружением в естественно-научные дисциплины. В будущем году дети примут участие в летних экспедициях и экскурсиях на предприятия ТЭК и АПК.
Проект "Юный геолог" объединил 80 школьников и студентов из различных муниципалитетов региона. Вместе они побывали в поселке Полярный. Ребята в течение пяти дней научились искать редкие камни, прослушали лекции геологов и экологов. Практика будет продолжена и в 2023 году. Планируется, что в проекте примут участие 100 ямальцев.
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В Год экологии на Ямале были реализованы и научные проекты. Особое внимание уделялось стратегической задаче – восстановлению численности сиговых. Только в 2022 в реки выпустили 10,5 миллиона мальков. Работа в этом направлении продолжается. В перечень приоритетов входит и развитие особо охраняемых природных территорий. В 2023 году на Ямале обследуют новые экологические маршруты природного парка "Ингилор", уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округАлександр КалининЯмалСалехардНовый Уренгой
 
 
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