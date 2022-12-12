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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221212/donetsk-1838128865.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 16.34 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:49
2022-12-12T16:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.34 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.34 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по Киевскому району города украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, обстрелам подверглись Петровский и Куйбышевский районы города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
16:49 12.12.2022 (обновлено: 16:57 12.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.34 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.34 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 14:55Специальная военная операция на Украине
В ДНР женщина пострадала при обстреле Александровки украинскими войсками
Кроме того, по Киевскому району города украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, обстрелам подверглись Петровский и Куйбышевский районы города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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