https://ria.ru/20221212/donetsk-1838128865.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 16.34 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:49

2022-12-12T16:49

2022-12-12T16:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.34 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.34 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по Киевскому району города украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, обстрелам подверглись Петровский и Куйбышевский районы города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221212/obstrel-1838079785.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика