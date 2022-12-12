16:49 12.12.2022 (обновлено: 16:57 12.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО "Град" в Донецке после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.34 выпустили по Киевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.34 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, по Киевскому району города украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, обстрелам подверглись Петровский и Куйбышевский районы города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.