11:45 12.12.2022 (обновлено: 11:46 12.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из "Града" по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 (совпадает с мск) – населённый пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, в 11.25 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.