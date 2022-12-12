https://ria.ru/20221212/dnr-1838187802.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:25

2022-12-12T20:25

2022-12-12T20:25

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

донецк

донецкая народная республика

горловка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Майорск и Горловка, по населенным пунктам выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что в Гольмовском разорвался снаряд во дворе жилого дома, повреждены остекление, шиферная кровля, фасад, нарушена линия электропередач, пострадавших нет.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, иван приходько, донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато