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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 12.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T20:25
2022-12-12T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
донецк
донецкая народная республика
горловка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Майорск и Горловка, по населенным пунктам выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что в Гольмовском разорвался снаряд во дворе жилого дома, повреждены остекление, шиферная кровля, фасад, нарушена линия электропередач, пострадавших нет.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
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в мире, иван приходько, донецк, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иван Приходько, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, НАТО
20:25 12.12.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.14 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск подверглись Майорск и Горловка, по населенным пунктам выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что в Гольмовском разорвался снаряд во дворе жилого дома, повреждены остекление, шиферная кровля, фасад, нарушена линия электропередач, пострадавших нет.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ПриходькоДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККНАТО
 
 
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