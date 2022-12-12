https://ria.ru/20221212/chasovye-1837947496.html

В Президентском полку рассказали, как готовят будущих часовых Поста №1

В Президентском полку рассказали, как готовят будущих часовых Поста №1 - РИА Новости, 12.12.2022

В Президентском полку рассказали, как готовят будущих часовых Поста №1

Будущих часовых, которым предстоит служить в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, специально готовят с отягощениями, чтобы... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T07:07

2022-12-12T07:07

2022-12-12T08:36

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Будущих часовых, которым предстоит служить в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, специально готовят с отягощениями, чтобы им потом было легче справляться со своими обязанностями, рассказал командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майор Андрей Филякин.В понедельник исполняется 25 лет со дня установки постоянного поста почетного караула (Поста №1) у Вечного огня в Александровском саду в столице России. Это главный караульный пост в стране. Службу на нем несут военнослужащие Президентского полка.В подготовке часовых используются различные методы, сказал Филякин журналистам.Например, военнослужащих учат стоять на посту не час, как у Вечного огня, а больше. "Дорожка, которая у нас подготовлена на макете Могилы Неизвестного Солдата в учебном центре, имеет определенный наклон", - отметил Филякин. И военнослужащие уже с первого дня подготовки шагают в горку, что тоже является своего рода отягощением, добавил он.Филякин рассказал и об одном из наиболее интересных методов. "При подготовке упражнений с оружием военнослужащим на руки надеваются специальные утяжелители типа браслетов весом от 200 до 400 граммов, которые затрудняют движение руки", - отметил генерал. В течение полугода будущий часовой носит такие отягощения, но после их снятия движения рук приобретают четкость, необходимую при обращении с карабинами во время службы на Посту №1, добавил командир Президентского полка.

https://ria.ru/20221212/karaul-1837447485.html

https://ria.ru/20220528/polk-1791366398.html

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