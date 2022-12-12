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СМИ: в США могут обвинить руководителей Binance в отмывании денег - РИА Новости, 12.12.2022
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СМИ: в США могут обвинить руководителей Binance в отмывании денег
СМИ: в США могут обвинить руководителей Binance в отмывании денег - РИА Новости, 12.12.2022
СМИ: в США могут обвинить руководителей Binance в отмывании денег
Министерство юстиции США изучает возможность предъявления крупнейшей криптобирже в мире Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:36
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости/Прайм. Министерство юстиции США изучает возможность предъявления крупнейшей криптобирже в мире Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Binance уже оспорила содержимое статьи.В ней указывается, что расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. "Некоторые федеральные прокуроры, участвующие в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао", - пишет агентство со ссылкой на источники. Впрочем, оно отмечает, что ряд прокуроров полагают необходимым продолжить изучать доказательства.В свою очередь Binance заявила, что информация в статье неверна. "Мы не имеем никаких данных о внутренней работе министерства юстиции США, а если бы имели, то было бы неуместным это комментировать", - говорится в заявлении криптобиржи, которая также отмечает, что приложила все усилия для обеспечения безопасности криптовалют и проведения расследований благодаря лучшим экспертам. "Можно с уверенностью сказать, что мы наняли невероятно талантливых сотрудников правоохранительных органов", - добавила Binance.
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сша, в мире
США, В мире
16:36 12.12.2022 (обновлено: 16:45 12.12.2022)
 
СМИ: в США могут обвинить руководителей Binance в отмывании денег

Reuters: Минюст США изучает возможность обвинения руководителей Binance в отмывании денег

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости/Прайм. Министерство юстиции США изучает возможность предъявления крупнейшей криптобирже в мире Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкций, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Binance уже оспорила содержимое статьи.
В ней указывается, что расследование началось в 2018 году и сосредоточено на соблюдении Binance законов и санкций США по борьбе с отмыванием денег. "Некоторые федеральные прокуроры, участвующие в этом деле, считают, что уже собранные доказательства оправдывают агрессивные действия против биржи и возбуждение уголовных дел против отдельных руководителей, включая основателя Чанпэна Чжао", - пишет агентство со ссылкой на источники. Впрочем, оно отмечает, что ряд прокуроров полагают необходимым продолжить изучать доказательства.
В свою очередь Binance заявила, что информация в статье неверна. "Мы не имеем никаких данных о внутренней работе министерства юстиции США, а если бы имели, то было бы неуместным это комментировать", - говорится в заявлении криптобиржи, которая также отмечает, что приложила все усилия для обеспечения безопасности криптовалют и проведения расследований благодаря лучшим экспертам. "Можно с уверенностью сказать, что мы наняли невероятно талантливых сотрудников правоохранительных органов", - добавила Binance.
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