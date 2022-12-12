https://ria.ru/20221212/bezhentsy-1838188100.html

Опрос показал негативное отношение граждан Словакии к беженцам с Украины

Опрос показал негативное отношение граждан Словакии к беженцам с Украины - РИА Новости, 12.12.2022

Опрос показал негативное отношение граждан Словакии к беженцам с Украины

Более половины граждан Словакии (52%) негативно воспринимают прибытие в страну беженцев с Украины в отличие от соседей и партнеров по Вышеградской четверке... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T20:29

2022-12-12T20:29

2022-12-12T20:29

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ПРАГА, 12 дек – РИА Новости. Более половины граждан Словакии (52%) негативно воспринимают прибытие в страну беженцев с Украины в отличие от соседей и партнеров по Вышеградской четверке (кроме Словакии также Польша, Чехия и Венгрия – V4), где этот показатель составляет менее 50%, говорится в опубликованном в понедельник комментарии к результатам опроса агентства Fokus, проведенного по заказу словацкой неправительственной организации Globsec."Лишь в Словакии более половина граждан (52%) негативно относятся к прибытию в республику украинских беженцев. Жители трех других стран неформальной группы V4 более гостеприимны – в Чехии негативно воспринимают беженцев с Украины 25%, в Венгрии – 15%, в Польше – 11%", — говорится в публикации.Отношение словаков, по данным организаторов опроса, строится на предположении о том, что прибытие в республику значительного числа украинцев может привести к заметному ухудшению экономической ситуации в их собственной стране.В свою очередь, положительно относятся к украинским беженцам 85% поляков, 82% венгров, 73% чехов и 42% словаков.По данным организации Globsec, на конец ноября в Польше было зарегистрировано около 1,5 миллиона беженцев с Украины, в Чехии – почти 500 тысяч, в Словакии – около 100 тысяч, в Венгрии – 31 тысяча человек.Отвечая на вопрос о характере нынешнего конфликта на Украине, 84% респондентов из Польши и 72% из Чехии ответили, что в начале военных действий виновата Россия. Подобного мнения в Венгрии и Словакии придерживаются лишь 43% участников опроса.При этом 39% респондентов из Словакии обвиняют в начале конфликта США и НАТО.Опрос был проведен в конце ноября, в нем участвовало по 1 тысяче человек в каждой из четырех стран V4 в возрасте от 18 лет, имеющих различный уровень образования и социального положения, проживающих в больших и малых населенных пунктах в различных регионах своих стран. Данные о допустимых погрешностях при проведении опроса не сообщаются.

https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html

https://ria.ru/20221202/bezhentsy-1835755403.html

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в мире, словакия, украина, польша, нато