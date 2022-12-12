https://ria.ru/20221212/bespilotniki-1838195994.html

Киев не представил доказательств применения Москвой иранских беспилотников

Киев не представил доказательств применения Москвой иранских беспилотников - РИА Новости, 12.12.2022

Киев не представил доказательств применения Москвой иранских беспилотников

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств... РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T21:46

2022-12-12T21:46

2022-12-12T21:48

специальная военная операция на украине

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иран

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине.Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838018874.html

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Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, иран, хосейн амир абдоллахиан