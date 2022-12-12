https://ria.ru/20221212/bespilotniki-1838195994.html
Киев не представил доказательств применения Москвой иранских беспилотников
Киев не представил доказательств применения Москвой иранских беспилотников - РИА Новости, 12.12.2022
Киев не представил доказательств применения Москвой иранских беспилотников
Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T21:46
2022-12-12T21:46
2022-12-12T21:48
специальная военная операция на украине
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хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине.Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1838018874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, иран, хосейн амир абдоллахиан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан
21:46 12.12.2022 (обновлено: 21:48 12.12.2022)
Киев не представил доказательств применения Москвой иранских беспилотников
МО Ирана: Украина не предоставила доказательств применения Россией иранских беспилотников
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Киев на встрече украинских и иранских экспертов по вопросу дронов не предоставил доказательств использования Россией иранских беспилотников на Украине.
"Украинская сторона не предоставила на технической встрече никаких документов по использованию Россией иранских беспилотников в войне с этой страной", - заявил министр, слова которого приводит в Telegram-канале пресс-служба правительства.
Он также добавил, что сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере существует давно, но вновь подтвердил, что страны не взаимодействовали по вопросу беспилотников во время спецоперации на Украине.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран
такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".