https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html

"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России

"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России - РИА Новости, 12.12.2022

"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России

Альфа-Банк второй год подряд вошёл в "золотую" категорию лучших работодателей России по версии "Форбс", сообщает банк. РИА Новости, 12.12.2022

2022-12-12T16:58

2022-12-12T16:58

2022-12-12T16:58

новости компаний - экономика

альфа-банк

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Альфа-Банк второй год подряд вошёл в "золотую" категорию лучших работодателей России по версии "Форбс", сообщает банк.Всего в ESG-рейтинге лучших работодателей "Форбс" приняли участие 118 компаний, которые оценивались по трем блокам параметров: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление". В двух из них Альфа-Банк получил высшую оценку "платина" от экспертного жюри.Как отмечается в сообщении, Альфа-Банк активно интегрирует ESG-цели и практики во все направления своей деятельности.В частности, запущен ряд программ, с помощью которых каждый сотрудник банка может бесплатно освоить новую профессию — разработчика, тестировщика или системного аналитика.Кроме того, в 2021 году Альфа-Банк открыл уже 3 коворкинга для сотрудников в Сочи, где можно было и поработать, и отдохнуть. Также перезапущено приложение для сотрудников, позволяющее оперативно делиться новостями с командой и коллегами из разных городов, бронировать места в коворкинге, "прокачивать" soft skills.

https://ria.ru/20221212/bank-1838130070.html

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Артем Смирнов

новости компаний - экономика, альфа-банк, россия