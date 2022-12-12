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"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России - РИА Новости, 12.12.2022
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"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России
"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России - РИА Новости, 12.12.2022
"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России
Альфа-Банк второй год подряд вошёл в "золотую" категорию лучших работодателей России по версии "Форбс", сообщает банк. РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T16:58
2022-12-12T16:58
новости компаний - экономика
альфа-банк
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Альфа-Банк второй год подряд вошёл в "золотую" категорию лучших работодателей России по версии "Форбс", сообщает банк.Всего в ESG-рейтинге лучших работодателей "Форбс" приняли участие 118 компаний, которые оценивались по трем блокам параметров: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление". В двух из них Альфа-Банк получил высшую оценку "платина" от экспертного жюри.Как отмечается в сообщении, Альфа-Банк активно интегрирует ESG-цели и практики во все направления своей деятельности.В частности, запущен ряд программ, с помощью которых каждый сотрудник банка может бесплатно освоить новую профессию — разработчика, тестировщика или системного аналитика.Кроме того, в 2021 году Альфа-Банк открыл уже 3 коворкинга для сотрудников в Сочи, где можно было и поработать, и отдохнуть. Также перезапущено приложение для сотрудников, позволяющее оперативно делиться новостями с командой и коллегами из разных городов, бронировать места в коворкинге, "прокачивать" soft skills.
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новости компаний - экономика, альфа-банк, россия
Новости компаний - Экономика, Альфа-банк, Россия
16:58 12.12.2022
 

"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России

© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Альфа-Банк второй год подряд вошёл в "золотую" категорию лучших работодателей России по версии "Форбс", сообщает банк.
Всего в ESG-рейтинге лучших работодателей "Форбс" приняли участие 118 компаний, которые оценивались по трем блокам параметров: "Сотрудники и общество", "Экология" и "Корпоративное управление". В двух из них Альфа-Банк получил высшую оценку "платина" от экспертного жюри.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
Вчера, 16:56
Markswebb: интернет-банк Альфа банка лучший для ИП
Как отмечается в сообщении, Альфа-Банк активно интегрирует ESG-цели и практики во все направления своей деятельности.
В частности, запущен ряд программ, с помощью которых каждый сотрудник банка может бесплатно освоить новую профессию — разработчика, тестировщика или системного аналитика.
Кроме того, в 2021 году Альфа-Банк открыл уже 3 коворкинга для сотрудников в Сочи, где можно было и поработать, и отдохнуть. Также перезапущено приложение для сотрудников, позволяющее оперативно делиться новостями с командой и коллегами из разных городов, бронировать места в коворкинге, "прокачивать" soft skills.
 
Новости компаний - ЭкономикаАльфа-банкРоссия
 
 
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