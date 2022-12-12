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В московских аэропортах задержали или отменили почти 60 рейсов - РИА Новости, 12.12.2022
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Туризм
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В московских аэропортах задержали или отменили почти 60 рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили почти 60 рейсов - РИА Новости, 12.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили почти 60 рейсов
Почти 60 рейсов задержаны или отменены в понедельник вечером в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 12.12.2022
2022-12-12T19:14
2022-12-12T19:14
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Почти 60 рейсов задержаны или отменены в понедельник вечером в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". В столице фиксируется суточный рекорд по количеству выпавших осадков.По информации на 18.40 мск понедельника, во "Внуково" 8 рейсов задержано, 5 отменено; в "Домодедово" 23 рейса задержано и 2 отменено; в "Шереметьево" 15 рейсов задержано, 3 отменено.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 миллиметра. Также он отметил, что не исключено обновление декабрьского максимума осадков.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Общество, Москва, Погода, Россия
19:14 12.12.2022
 
В московских аэропортах задержали или отменили почти 60 рейсов

В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили почти 60 рейсов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет на рулежной дорожке в аэропорту Домодедово
Самолет на рулежной дорожке в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет на рулежной дорожке в аэропорту Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Почти 60 рейсов задержаны или отменены в понедельник вечером в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". В столице фиксируется суточный рекорд по количеству выпавших осадков.
По информации на 18.40 мск понедельника, во "Внуково" 8 рейсов задержано, 5 отменено; в "Домодедово" 23 рейса задержано и 2 отменено; в "Шереметьево" 15 рейсов задержано, 3 отменено.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве уже обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Только за минувшую ночь в столице выпало 18 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы декабря. Прежний рекорд для 12 декабря был установлен в 1960 году, и составлял 12,5 миллиметра. Также он отметил, что не исключено обновление декабрьского максимума осадков.
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