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Глава Туркмении встретился с генсеком Организации тюркских государств - РИА Новости, 11.12.2022
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Глава Туркмении встретился с генсеком Организации тюркских государств
Глава Туркмении встретился с генсеком Организации тюркских государств - РИА Новости, 11.12.2022
Глава Туркмении встретился с генсеком Организации тюркских государств
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, стороны обсудили... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:24
2022-12-11T11:24
в мире
сердар бердымухамедов
туркмения
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стамбул
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АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, стороны обсудили координацию усилий и реализацию совместных проектов в энергетике, сфере транспорта, торговле, сообщает в воскресенье Туркменское государственное информагентство ТДХ.Глава государства на встрече отметил, что Ашхабад уделяет большое внимание сотрудничеству с организацией, в которую Туркменистан вступил в статусе наблюдателя.В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества с учетом его солидного потенциала в различных областях. Было подчеркнуто, что в "свете современных реалий актуальными видятся координация усилий и реализация совместных проектов в таких стратегических направлениях, как энергетика, транспортно-коммуникационный сектор и торговля".Также глава Туркмении и генсек ОТГ обсудили вопросы реализации программ и проектов по линии образования, науки и культуры.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.
https://ria.ru/20221017/tashkent-1824604404.html
https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html
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в мире, сердар бердымухамедов , туркмения, ашхабад, стамбул
В мире, Сердар Бердымухамедов , Туркмения, Ашхабад, Стамбул
11:24 11.12.2022
 
Глава Туркмении встретился с генсеком Организации тюркских государств

Глава Туркмении и генсек Организации тюркских государств обсудили энергетику и транспорт

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, стороны обсудили координацию усилий и реализацию совместных проектов в энергетике, сфере транспорта, торговле, сообщает в воскресенье Туркменское государственное информагентство ТДХ.
Глава государства на встрече отметил, что Ашхабад уделяет большое внимание сотрудничеству с организацией, в которую Туркменистан вступил в статусе наблюдателя.
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В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества с учетом его солидного потенциала в различных областях. Было подчеркнуто, что в "свете современных реалий актуальными видятся координация усилий и реализация совместных проектов в таких стратегических направлениях, как энергетика, транспортно-коммуникационный сектор и торговля".
Также глава Туркмении и генсек ОТГ обсудили вопросы реализации программ и проектов по линии образования, науки и культуры.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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В миреСердар БердымухамедовТуркменияАшхабадСтамбул
 
 
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