https://ria.ru/20221211/turkmeniya-1837845626.html

Глава Туркмении встретился с генсеком Организации тюркских государств

Глава Туркмении встретился с генсеком Организации тюркских государств - РИА Новости, 11.12.2022

Глава Туркмении встретился с генсеком Организации тюркских государств

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, стороны обсудили... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:24

2022-12-11T11:24

2022-12-11T11:24

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АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, стороны обсудили координацию усилий и реализацию совместных проектов в энергетике, сфере транспорта, торговле, сообщает в воскресенье Туркменское государственное информагентство ТДХ.Глава государства на встрече отметил, что Ашхабад уделяет большое внимание сотрудничеству с организацией, в которую Туркменистан вступил в статусе наблюдателя.В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества с учетом его солидного потенциала в различных областях. Было подчеркнуто, что в "свете современных реалий актуальными видятся координация усилий и реализация совместных проектов в таких стратегических направлениях, как энергетика, транспортно-коммуникационный сектор и торговля".Также глава Туркмении и генсек ОТГ обсудили вопросы реализации программ и проектов по линии образования, науки и культуры.Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.

https://ria.ru/20221017/tashkent-1824604404.html

https://ria.ru/20221210/berdymukhamedov-1837676620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сердар бердымухамедов , туркмения, ашхабад, стамбул