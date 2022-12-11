https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837861411.html
ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.12.2022
ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:53
2022-12-11T13:53
2022-12-11T14:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики.Огнем артиллерии противнику нанесено поражение."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837862464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика
13:53 11.12.2022 (обновлено: 14:06 11.12.2022)
ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении