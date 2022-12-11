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ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837861411.html
ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.12.2022
ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:53
2022-12-11T14:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики.Огнем артиллерии противнику нанесено поражение."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837862464.html
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россия
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россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика
13:53 11.12.2022 (обновлено: 14:06 11.12.2022)
 
ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие добровольческого батальона
Военнослужащие добровольческого батальона - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие добровольческого батальона. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 13:59Специальная военная операция на Украине
Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи
Огнем артиллерии противнику нанесено поражение.
"Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 13:46Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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