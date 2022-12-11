https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837861411.html

ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.12.2022

ВС России уничтожили более 40 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:53

2022-12-11T13:53

2022-12-11T14:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Южно-Донецком направлении российские военные нанесли поражение противнику огнем артиллерии, сорвав попытку атаки и уничтожив до 40 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населенного пункта Нескучное Донецкой Народной Республики.Огнем артиллерии противнику нанесено поражение."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837862464.html

https://ria.ru/20221211/udar-1837860678.html

россия

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика