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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, снег и до 0 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:03
2022-12-11T09:50
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег и до 0 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обуславливаться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта мощного средиземноморского циклона, сопровождаемого плотными полями многослойных облаков, осадками в разной фазе, гололедными явлениями и повышением температурного фона."В Москве облачно, местами небольшие осадки, вечером – временами осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя, гололед, утром очаги густых дымок и туманов. Температура воздуха около 0 градусов, в Подмосковье от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Тишковец.По его словам, из-за аномальных осадков за минувшие сутки в столичном регионе существенно подрос снежный покров."Так, если еще вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ снег был толщиной всего 6 сантиметров, то сегодня, с опережение графика на целый месяц, выросли настоящие январские сугробы высотой 20 сантиметров, в Тушино - 22 сантиметра, на Балчуге - 23 сантиметра. Это климатические показатели первой декады января", - пояснил Тишковец.Синоптик подчеркнул, что много снега намело и в Подмосковье. Так, самые высокие сугробы появились в Михайловском, Павловском Посаде и Черустях, где высота покрова составила 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме середины зимы.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
09:03 11.12.2022 (обновлено: 09:50 11.12.2022)
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода, снег и до ноля градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег и до 0 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обуславливаться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта мощного средиземноморского циклона, сопровождаемого плотными полями многослойных облаков, осадками в разной фазе, гололедными явлениями и повышением температурного фона.
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Москве облачно, местами небольшие осадки, вечером – временами осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя, гололед, утром очаги густых дымок и туманов. Температура воздуха около 0 градусов, в Подмосковье от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Тишковец.
По его словам, из-за аномальных осадков за минувшие сутки в столичном регионе существенно подрос снежный покров.
"Так, если еще вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ снег был толщиной всего 6 сантиметров, то сегодня, с опережение графика на целый месяц, выросли настоящие январские сугробы высотой 20 сантиметров, в Тушино - 22 сантиметра, на Балчуге - 23 сантиметра. Это климатические показатели первой декады января", - пояснил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что много снега намело и в Подмосковье. Так, самые высокие сугробы появились в Михайловском, Павловском Посаде и Черустях, где высота покрова составила 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме середины зимы.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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