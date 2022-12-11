https://ria.ru/20221211/pogoda-1837827630.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 11.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, снег и до 0 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:03

2022-12-11T09:03

2022-12-11T09:50

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781517875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2deba6dca546d8e90849ea11cb0670.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Облачная погода, снег и до 0 градусов ожидаются в столице в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе будет обуславливаться влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта мощного средиземноморского циклона, сопровождаемого плотными полями многослойных облаков, осадками в разной фазе, гололедными явлениями и повышением температурного фона."В Москве облачно, местами небольшие осадки, вечером – временами осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя, гололед, утром очаги густых дымок и туманов. Температура воздуха около 0 градусов, в Подмосковье от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Тишковец.По его словам, из-за аномальных осадков за минувшие сутки в столичном регионе существенно подрос снежный покров."Так, если еще вчера утром на главной столичной метеостанции ВДНХ снег был толщиной всего 6 сантиметров, то сегодня, с опережение графика на целый месяц, выросли настоящие январские сугробы высотой 20 сантиметров, в Тушино - 22 сантиметра, на Балчуге - 23 сантиметра. Это климатические показатели первой декады января", - пояснил Тишковец.Синоптик подчеркнул, что много снега намело и в Подмосковье. Так, самые высокие сугробы появились в Михайловском, Павловском Посаде и Черустях, где высота покрова составила 25 сантиметров, что соответствует многолетней норме середины зимы.Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный, восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20221211/dozhd-1837822270.html

https://ria.ru/20221211/reysy-1837815166.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)